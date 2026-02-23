Francia limita acceso a embajador Kushner tras ausencia en reunión

PARÍS (AP) — El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, solicitó el lunes que el embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, deje de tener acceso directo a miembros del gobierno francés después de que se ausentó de una reunión para abordar los comentarios del gobierno del presidente Donald Trump sobre la muerte a golpes de un activista de extrema derecha.

Acciones de la autoridad

Kushner no se presentó el lunes a una cita con las autoridades francesas en Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, según fuentes diplomáticas.

Barrot tomó medidas para restringir el acceso de Kushner "a la luz de este aparente malentendido de las expectativas básicas de la misión de un embajador, que tiene el honor de representar a su país".

Sin embargo, el ministerio dejó la puerta abierta a una reconciliación.

"Desde luego que sigue siendo posible que el embajador Charles Kushner cumpla con sus funciones y se presente en Quai d´Orsay para que podamos mantener las conversaciones diplomáticas necesarias para limar las asperezas que inevitablemente pueden surgir en una amistad de 250 años", señaló.

¿Qué declararon las autoridades francesas?

Kushner había sido convocado después de que la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado publicó un comunicado en la red social X, señalando que "los informes, corroborados por el ministro del Interior de Francia, de que Quentin Deranque fue asesinado por militantes de izquierda, deberían preocuparnos a todos". La embajada de Estados Unidos había difundido esa declaración en redes sociales.

Deranque, un activista de extrema derecha, murió este mes por lesiones cerebrales a causa de la golpiza que recibió en la ciudad francesa de Lyon. Fue atacado durante una pelea en una reunión estudiantil en la que un legislador de izquierda era el orador principal.

Su muerte expuso un clima de profunda tensión política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Francia.

"Rechazamos cualquier instrumentalización con fines políticos de esta tragedia, que ha sumido a una familia francesa en duelo", declaró Barrot el fin de semana. "No tenemos lecciones que aprender, en particular sobre el tema de la violencia, del movimiento reaccionario internacional".

El Departamento de Estado señaló en su publicación que "el radicalismo violento de izquierda va en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública. Seguiremos de cerca la situación y esperamos ver que los responsables de la violencia sean llevados ante la justicia".

Kushner fue convocado en agosto en relación a una carta que envió al presidente francés Emmanuel Macron en la que alegaba que el país no hacía lo suficiente para combatir el antisemitismo. Funcionarios franceses de Exteriores se reunieron con un representante del embajador de Estados Unidos, luego de que el diplomático no se presentó.