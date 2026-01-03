Fuente anónima reporta al menos 40 muertos tras ataque en Venezuela
Un funcionario venezolano citado por The New York Times habla de posibles víctimas civiles y militares.
Washington, 3 ene (EFE).— Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.
Según la fuente anónima del Gobierno de Nicolás Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.
