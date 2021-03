Fuerzas de Myanmar disparan contra multitud en funeral

Las fuerzas de seguridad de Myanmar dispararon contra una multitud que asistió al funeral de un estudiante que perdió la vida en el día más sangriento hasta la fecha de la represión a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado en el país el mes pasado, reportaron medios locales.

El aumento de la violencia, que cobró la vida de por lo menos 114 personas el sábado, incluidos varios jóvenes menores de 16 años, ha provocado que un experto en derechos humanos de la ONU acusara a la junta de cometer un "homicidio en masa" y criticara a la comunidad internacional por no hacer lo suficiente para detenerlo.

Pero esto no ha logrado frenar las manifestaciones contra el golpe de Estado del 1 de febrero, ni la violenta respuesta del ejército y la policía a ellas. Myanmar Now, un medio local, reportó que los soldados de la junta dispararon contra los asistentes al funeral realizado en la ciudad de Bago para Thae Maung Maung, el joven de 20 años que falleció el sábado. Se informó que era miembro del sindicato estudiantil All Burma Federation of Student Union, que tiene un largo historial de apoyar movimientos a favor de la democracia en el país.

De acuerdo con el reporte, varias personas que asistieron al funeral fueron arrestadas. No señalaba si alguien resultó herido o falleció. Pero por lo menos nueve personas perdieron la vida en otras partes mientras continuaba la represión, de acuerdo con la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos, que ha contabilizado las muertes ocurridas durante las protestas contra el golpe de Estado.

Algunos de los funerales realizados se convirtieron en oportunidades para mostrar resistencia a la junta.

En uno realizado en Bhamo, en el estado norteño de Kachin, una gran multitud gritó frases a favor de la democracia e hizo el saludo con tres dedos que se ha convertido en un símbolo de resistencia al golpe de Estado. Familiares y amigos presentaron sus respetos a Shwe Myint, de 36 años y quien perdió la vida tras ser baleado por las fuerzas de seguridad el sábado.