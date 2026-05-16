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Fujimori y Sánchez, por la presidencia

Por AP

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Fujimori y Sánchez, por la presidencia

Lima, Perú.- La conservadora Keiko Fujimori y el nacionalista Roberto Sánchez se disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el 7 de junio, según el conteo total de los votos de la elección que se produjo hace más de un mes.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, encabezó la votación con 17,18%, al contabilizarse el 100% de las actas de los comicios del 12 de abril que publicó el viernes en su página de internet la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez, de Juntos por el Perú, quedó segundo con 12,03%.

El Tribunal Electoral de Perú anunció que recién el domingo proclamará a los dos candidatos que irán a segunda vuelta.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú.

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A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía.

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