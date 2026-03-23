Furia por los límites a alcohol en Siria

Damasco, Siria.- Cientos de sirios protestaron el domingo contra la medida de las autoridades que limitan la venta y el consumo de alcohol en Damasco, lo que refleja una creciente ansiedad en la capital cosmopolita ante la posibilidad de que el nuevo gobierno islamista de Siria amenace las libertades laicas mantenidas durante mucho tiempo.

Una multitud de residentes de diversas sectas religiosas se congregaron en una plaza con césped en Bab Touma, un barrio cristiano de Damasco, donde coreó "¡Los sirios están unidos!" y portó carteles que instaban al gobierno a salvar las libertades personales y las minorías religiosas.

"Esto no se trata de si queremos beber alcohol; se trata de la libertad personal. Hemos venido aquí para defender una idea", afirmó Isa Qazah, un escultor de 45 años de la zona que se sumó a la protesta a lo largo de los callejones de piedra medieval cerca de la Ciudad Vieja de Damasco.

La controversia estalló cuando el gobernador de Damasco emitió un decreto que prohíbe "la provisión de bebidas alcohólicas de todo tipo en restaurantes y clubes nocturnos" en toda la capital. En un plazo de tres meses, señala el texto, los restaurantes deberán haber eliminado sus cartas de vino y los dueños de bares y clubes deberán haber cambiado sus licencias por permisos de cafetería.

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Los molestos manifestantes dijeron temer que las más recientes restricciones al alcohol aviven todavía más las tensiones, ya que el decreto permite que el alcohol se venda en tres barrios de mayoría cristiana.

Aun así, los establecimientos en Bab Touma, al-Qassaa y Bab Sharqi no pueden servir alcohol en el lugar, y las tiendas de esas tres zonas sólo pueden vender alcohol en botellas selladas para llevar, según se determinó.