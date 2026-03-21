G. Petro, objetivo prioritario de la DEA

Nueva York.- El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como un "objetivo prioritario" por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mientras fiscales federales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y registros vistos por The Associated Press.

Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de "paz total" para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

La etiqueta de "objetivo prioritario" está reservada para sospechosos que la DEA considera han tenido un "impacto significativo" en el comercio de drogas.

Horas después de conocida la noticia Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que no aceptó dinero alguno de ellos para la campaña electoral que lo llevó al poder, por lo que cree que "estos procesos en Estados Unidos servirán para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana en mi contra", a la que señaló de tratar con narcotraficantes.

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La investigación se centra al menos en parte en acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana La Picota a cambio de una promesa de que no fueran extraditados a Estados Unidos, dijo una de las personas.

Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, particularmente después de que Donald Trump lo calificó de "capo de las drogas" y el Departamento del Tesoro lo sancionó a fines de 2025 sin ofrecer pruebas. Petro sostiene que, si bien su administración apunta agresivamente contra los principales cárteles, sigue centrada en un enfoque más indulgente y social para los campesinos que cultivan hoja de coca —materia prima de la cocaína—.