Germán Martínez interpone denuncia por reforma judicial ante Corte Interamericana
El diputado del PAN, Germán Martínez, lleva su denuncia por reforma judicial a instancias internacionales
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, interpuso una denuncia contra la reforma judicial y las modificaciones a la Ley de Amparo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
"La justicia mexicana ya está en el banquillo de los acusados en la justicia internacional, puede y debe ser juzgada, aseveró Martínez.
La denuncia contra lo que calificó un "fraude institucional" fue entregada en Costa Rica este 2 de diciembre y fue sellada de recibida.
De acuerdo con el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, lo que piden es que la Corte Interamericana supervise que México cumpla con las sentencias Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, de los días 23 de noviembre de 2009, 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"México debe tener una recurso judicial efectivo ante tribunales independientes, ambas cosas se desdicen con la reforma judicial que conocemos, de elección popular de personas juzgadoras, y no se diga con el debilitamiento de la Ley de Amparo", explicó el defensor.
Martínez Cázares y Gutiérrez González esperan que la Corte Interamericana falle a su favor y que "pronto la justicia internacional nos devuelva a los mexicanos lo que los gobiernos de Morena nos han quitado, nuestros derechos humanos y un acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita.
no te pierdas estas noticias
Germán Martínez interpone denuncia por reforma judicial ante Corte Interamericana
El Universal
El diputado del PAN, Germán Martínez, lleva su denuncia por reforma judicial a instancias internacionales
La Niña vuelve: pronóstico invernal 2025-2026
El Universal
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre los efectos de La Niña en el invierno. Descubre cómo afectará el clima en México.
Panamá: Sech brinda apoyo a selección de fútbol rumbo al mundial 2026
AP
Panamá se clasifica al mundial 2026 y Sech lo celebra con un emotivo concierto gratuito en Ciudad de Panamá.