Gobernador firma leyes sobre crisis de sin casa

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el miércoles siete leyes nuevas para atender la crisis de las personas sin casa y pidió a un público escéptico que tenga paciencia ante las dificultades del estado más rico y poblado de la nación para retirarlas de las calles.

Entre la gran cantidad de problemas que afectan a California —los cuales incluyen incendios forestales, una sequía histórica y un clima cambiante que incide en ambas situaciones— el más visible es quizá el de las personas sin techo, porque decenas de miles de ellas viven en campamentos en las ciudades grandes y pequeñas de todo el estado.

La crisis de la gente sin techo en California era el principal tema de conversación entre los detractores de Newsom previo a la pandemia, y fue un asunto que el gobernador abordó ampliamente cuando dedicó todo su discurso sobre el "Estado del Estado" de 2020 a atender el problema.

En los últimos tres años, California ha destinado más de 2.400 millones de dólares de recursos estatales y federales a diversos programas para las personas sin casa. La mayor parte esos fondos se han entregado a gobiernos locales, que los han utilizado para cosas como arrendar hoteles y moteles a fin de albergar a gente sin techo durante la pandemia.

Los programas han sido eficaces, pero no han cambiado mucho la percepción pública del problema de la gente sin casa, un hecho que Newsom reconoció el miércoles durante una conferencia de prensa en Los Ángeles.

"Vivimos en un mundo de circunstancias en el que la gente quiere ver resultados inmediatos", señaló. "Pero en lo tocante a estos asuntos hay que esperar años y años para ver los resultados".

El presupuesto de California incluye este año unos 7.400 millones de dólares para 30 programas de vivienda y para atender la situación de personas en la calle, según un análisis de la Oficina del Analista Legislativo, apartidista. El presupuesto asigna unos 12.000 millones de dólares para programas destinados a personas sin techo en los próximos dos años.

Casi todos esos recursos irán a parar a gobiernos locales. Pero una ley que Newsom firmó el miércoles permite por primera vez que el estado tenga más voz en la manera como los gobiernos locales utilizarán la financiación. Newsom promulgó una ley elaborada por la asembleísta demócrata Luz Rivas, la cual crea un nuevo organismo gubernamental que repartirá entre los gobiernos locales una financiación de 2.000 millones de dólares para programas relacionados con las personas en situación de calle.

El Consejo Interagencias sobre Personas sin Techo de California, que reemplaza un consejo actual para la gente en situación de calle, incluirá a los directores de media docena de agencias estatales que deben revisar y aprobar los planes en los que los gobiernos locales utilizarán el dinero.

"Si no hay plan, no hay financiación", declaró Newsom el miércoles. "No estamos viniendo sólo con palos, sino con verdaderos estímulos".

Newsom también firmó una ley que obliga a todos los 1.037 distritos escolares del estado, incluidas las escuelas charter —planteles independientes con financiamiento público_, a que identifiquen a sus estudiantes que no viven en una casa y les indiquen los servicios disponibles para ellos y sus familias.

"En California hay suficientes niños que carecen de vivienda como para llenar cinco veces el estadio de los Dodgers", declaró Rivas, en referencia a un estudio de la UCLA de 2020. "Debemos poner fin a esa situación".

El gobierno de Newsom ha identificado 100 de lo que describió como los campamentos de personas sin casa "más conocidos" y ha "impuesto plazos y estrategias para comenzar a retirarlos de manera permanente".

Dejó entrever que podría anunciar algo pronto con el alcalde de Los Ángeles sobre ese "campamento tristemente célebre que todos ustedes conocen bien". Posiblemente fue una referencia al sector Skid Row de Los Ángeles, donde un juez federal había ordenado previamente a la ciudad y al condado que encontrara albergue para todas las personas, pero ese fallo fue anulado la semana pasada mediante una apelación.

Newsom también firmó una ley que obliga a California a dar prioridad en la parte que le toca de los recursos federales para vivienda a proyectos que beneficien a personas sin casa con problemas crónicos de salud. Según proyecciones, el estado recibirá 130 millones de dólares del Fondo Fiduciario Nacional para la Vivienda, de acuerdo con un análisis legislativo.

"La vivienda y la salud van de la mano, y esta ley salvará vidas porque reconoce la importancia de ambas", dijo Julie Snyder, directora de asuntos gubernamentales del Instituto Steinberg, una organización sin fines de lucro que auspició el proyecto de ley con otras cuatro organizaciones.