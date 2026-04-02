Gobierno de EEUU apela fallo que frenó medidas del Pentágono contra Anthropic por IA

SAN FRANCISCO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump está apelando una orden de una jueza que impide al gobierno federal tomar medidas punitivas contra la empresa de inteligencia artificial Anthropic tras una disputa con el Pentágono sobre el uso militar de la IA.

Jueza federal bloquea medidas punitivas contra Anthropic

Abogados del Departamento de Justicia presentaron un aviso en una corte federal de San Francisco el jueves en que manifestaron su intención de apelar el fallo de la semana pasada de la jueza federal de distrito Rita Lin.

Lin señaló la semana pasada que estaba bloqueando al Pentágono para que no etiquetara a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro. También indicó que estaba bloqueando la aplicación de la directiva de Trump sobre redes sociales que ordena a todas las agencias federales dejar de usar Anthropic y su chatbot Claude.

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Lin afirmó que las "amplias medidas punitivas" adoptadas por el gobierno de Trump y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth contra la empresa de IA parecían arbitrarias y caprichosas, y podrían "paralizar a Anthropic", en particular por el uso que hizo Hegseth de una autoridad militar poco común que anteriormente se había dirigido contra adversarios extranjeros.

"Nada en la ley aplicable respalda la noción orwelliana de que una empresa estadounidense pueda ser marcada como un potencial adversario y saboteador de Estados Unidos por expresar su desacuerdo con el gobierno", escribió Lin.

Reacciones y consecuencias en el Pentágono

Un alto funcionario del Pentágono calificó la semana pasada la orden de Lin como una "vergüenza".

El subsecretario de Defensa Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, expresó en redes sociales que esto interrumpirá la "plena capacidad" de Hegseth "para llevar a cabo operaciones militares con los socios que elija".

Lin había suspendido su orden durante una semana, lo que dio tiempo al Pentágono para llevar el caso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. También había aclarado que su orden no obliga al Pentágono a usar los productos de Anthropic ni le impide hacer la transición a otros proveedores de IA.

Anthropic también ha presentado un caso separado y más acotado que sigue pendiente en la corte federal de apelaciones en Washington, D.C. Ese caso involucra una norma distinta que el Pentágono está utilizando para intentar declarar a Anthropic un riesgo para la cadena de suministro.

Trump y Hegseth anunciaron públicamente sus medidas contra Anthropic el 27 de febrero después que las negociaciones sobre un contrato de defensa se agriaran por el intento de la empresa de impedir que su tecnología de IA se desplegara en armas totalmente autónomas o en la vigilancia de estadounidenses. El Pentágono había argumentado que debería poder usar Claude de cualquier manera que considere legal.

Varias terceras partes habían presentado escritos legales en apoyo del caso de Anthropic, entre ellas Microsoft, grupos comerciales de la industria, trabajadores tecnológicos de base, líderes militares retirados de Estados Unidos y un grupo de teólogos católicos.