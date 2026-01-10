Gobierno de Nicaragua libera a prisioneros tras presión de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Ministerio del Interior de Nicaragua anunció el sábado que el país liberará a decenas de prisioneros, luego de que Estados Unidos incrementara la presión sobre el presidente Daniel Ortega después de que Washington capturara al exlíder venezolano Nicolás Maduro hace una semana.

La embajada estadounidense en Managua indicó que Venezuela había dado un paso importante hacia la paz al liberar a los que describió como "prisioneros políticos", pero lamentó que, en Nicaragua, "más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos".

En un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que el sábado "regresan a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional".

De momento no estaba claro quiénes fueron liberados y bajo qué condiciones. El gobierno de Nicaragua no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Las autoridades efectúan una represión continua desde las protestas sociales masivas en 2018, que fueron reprimidas violentamente.

El gobierno nicaragüense ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y a otras personas, y luego los ha exiliado, despojando a cientos de su ciudadanía y posesiones. Desde 2018 ha cerrado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país. A menudo ha acusado a críticos y opositores de conspirar contra el gobierno.

En años recientes, el gobierno ha liberado a cientos de opositores políticos encarcelados, críticos y activistas. Les despojó de la ciudadanía nicaragüense y los envió a otros países, entre ellos Estados Unidos y Guatemala. Algunos observadores han dicho que se trata de un intento de desentenderse de la oposición y contrarrestar las críticas internacionales en materia de derechos humanos. Muchos de esos nicaragüenses se vieron obligados a vivir en condición de apátridas.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a criticar al gobierno de Nicaragua el sábado en la red social X. "Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia", denunció. "Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía".

Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de la organización nicaragüense de derechos humanos CADILH, indicó que tenía sentimientos encontrados sobre las liberaciones anunciadas el sábado.

"Por un lado me alegra. Todos los presos políticos sufren algún tipo de tormento. Pero del otro, sé que esta gente va a seguir siendo hostigada, vigilada y monitorizada por la policía, sus familiares también", expresó.

Ramírez Ayérdiz apuntó que la liberación de los prisioneros es una respuesta a la presión ejercida por Wsahington. "Hay seguramente mucho temor dentro del régimen de que los Estados Unidos lo disuelva por completo", afirmó.