Gran Bretaña considera prohibir el uso de redes sociales a adolescentes

LONDRES (AP) — El gobierno británico afirma que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

El gobierno anunció que consultará con padres, jóvenes y otras partes interesadas sobre el uso seguro de la tecnología en medio de la creciente preocupación de que los niños están siendo perjudicados por la exposición a contenido no regulado en las redes sociales.

"Como he dejado claro, ninguna opción está descartada, incluyendo examinar a qué edad los niños deberían poder acceder a las redes sociales y si necesitamos restricciones en cosas como características adictivas como el scrolling incesante o los streams en las aplicaciones", escribió el primer ministro Keir Starmer en Substack.

Como parte de su investigación, los ministros del gobierno viajarán a Australia para aprender sobre la reciente medida del país que exige a las principales aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X que prohíban a los niños menores de 16 años en sus plataformas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más de 60 legisladores del Partido Laborista de Starmer escribieron al primer ministro a principios de esta semana instando al gobierno a introducir una prohibición al estilo australiano.

"Los gobiernos sucesivos han hecho muy poco para proteger a los jóvenes de las consecuencias de las plataformas de redes sociales adictivas y no reguladas", escribieron. "Instamos al gobierno a mostrar liderazgo en este tema introduciendo una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales".

El gobierno indicó el martes que responderá a la consulta pública sobre seguridad en línea para este verano.