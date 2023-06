Granizo deja 100 heridos en concierto en Colorado

A-AA+

Cerca de 100 personas que asistían a un concierto previsto para el miércoles por la noche en el anfiteatro Red Rocks, cerca de Denver, Colorado, resultaron heridas después de que les cayera encima granizo de gran tamaño durante las fuertes tormentas que se desplazaron por la zona, informó el Departamento de Bomberos de West Metro.

Al menos siete personas fueron trasladadas a hospitales con heridas que no ponen en peligro su vida, dijo el departamento de bomberos en un tweet. Hasta el momento 90 personas fueron atendidas en el lugar de los hechos, según el departamento. Entre los heridos había cortes y fracturas óseas, reportaron medios estadounidenses.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Boulder emitió por primera vez una advertencia de tormenta severa alrededor de las 9:04 p.m. del miércoles que incluía el anfiteatro. El servicio meteorológico advirtió que la tormenta podía producir vientos de hasta 80 km/h y granizo del tamaño de una pelota de golf.

A medida que se acercaba la tormenta, la oficina del servicio meteorológico tuiteó esta alerta, etiquetando incluso el anfiteatro de que el tiempo peligroso era inminente: "Tormenta significativa cerca de Morrison, con radar indicando granizo del tamaño de una pelota de golf o más grande cerca de @RedRocksCO. ¡Cúbranse con esta tormenta!".

"Logré esconderme en el área donde vendían bebidas y utilicé mi mochila para protegerme a mí y a otra chica", dijo a CNN Bella Oliveira, quien se encontraba en el evento en Red Rocks. Explicó que sufrió heridas en la cabeza y el hombro.

"Esta noche ha sido la más aterradora de mi vida. Empezó a granizar a la gente en Red Rocks y mi hermana y yo por suerte nos refugiamos debajo de una señal. Estoy sangrando y tengo grandes golpes en la cabeza por el granizo. Espero que todos hayan salido sanos y salvos", tuiteó Nicole, con un video que muestra a la gente huyendo de enormes granizos.

Mientras en Colorado caía este granizo, en las Rolling Plains, Texas, un frente de tormentas produjo múltiples tornados que mataron al menos a tres personas y causaron importantes daños alrededor de la ciudad norteña de Matador.

El diario Lubbock Avalanche-Journal reportó que las tormentas dejaron también granizo del tamaño de pelotas de softball y rachas de viento que superaron los 161 km/h en otras comunidades como Jayton, que estuvo en alerta por torneado a medida que el frente se movía hacia el sureste el miércoles en la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional en Lubbock.

Al menos tres personas fallecieron y otras podrían haber resultado heridas, indicó el alcalde de Matador, Pat Smith, que indicó que había "muchísimos daños", informó The New York Times.

Había cortes del suministro eléctrico generalizados en las Rolling Plains, incluyendo más de 700 clientes sin electricidad en la zona de Jayton, dijo South Plains Electric Cooperative.

Los peores daños parecían localizarse en Matador, una localidad de unos 570 habitantes a 112 kilómetros al noreste de Lubbock en el condado de Motley.

El tornado del miércoles se produjo seis días después de que otro dejó tres fallecidos y más de 100 heridos en Perryton, en el extremo norte del estado.