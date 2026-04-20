Guardia Costera busca a seis tripulantes tras naufragio en Marianas

HAGATNA, Guam (AP) — Equipos de búsqueda de varios países rastrearon el Pacífico cerca de las Islas Marianas del Norte el lunes en busca de seis tripulantes de un barco de carga que naufragó durante un tifón que azotó el territorio estadounidense.

La tripulación de un avión HC-130 Hércules del 31er Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la identidad de la embarcación como el carguero Mariana la noche del domingo, informó la Guardia Costera estadounidense en un comunicado de prensa. El avión desplegó buzos y embarcaciones.

"Si los buzos localizan un punto de acceso viable, el equipo podría emplear un dron submarino operado de forma remota para investigar más a fondo la embarcación", señaló el comunicado.

Los restos, incluyendo una balsa salvavidas inflable parcialmente sumergida, fueron avistados a unos 177 kilómetros (110 millas) al noreste de la embarcación volcada, indicó la Guardia Costera.

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Las cuadrillas aéreas de la Guardia Costera continuaron buscando cerca de las Marianas del Norte a los tripulantes desaparecidos, cuyas nacionalidades no fueron reveladas. Hasta ahora, los guardacostas y agencias asociadas de Guam, Japón y Nueva Zelanda han cubierto más de 256.000 kilómetros cuadrados (99.000 millas cuadradas), de acuerdo con la Guardia Costera.

El Mariana, un buque de carga seca de 44 metros (145 pies) de eslora registrado en Estados Unidos, sufrió una avería en el motor el miércoles cuando el tifón Sinlaku se aproximaba al archipiélago, donde viven aproximadamente 50.000 personas.

Luego que la tripulación reportó que el barco había perdido su motor de estribor y necesitaba asistencia, la Guardia Costera estableció un horario de comunicación cada hora con la embarcación, indicó la Guardia Costera. Pero se perdió el contacto el jueves. Un avión HC-130 despegó esa mañana para realizar una búsqueda, pero regresó a Guam debido a los fuertes vientos.

La última posición conocida del Mariana había sido unos 225 kilómetros (140 millas) al norte-noroeste de Saipán, que es la capital de las Marianas del Norte y está a aproximadamente 6.115 kilómetros (3.800 millas) al oeste de Hawai.

El tifón Sinlaku causó inundaciones, arrancó tejados y volcó autos en Saipán. Las islas soportaron aproximadamente 48 horas de vientos feroces, lo que retrasó la capacidad de los equipos de respuesta para evaluar los daños y ayudar a las poblaciones, según autoridades.

El gobierno de las Marianas del Norte solicitó el domingo una declaración de desastre mayor acelerada. Si se aprueba, incluirá asistencia para los sobrevivientes y la infraestructura pública, así como fondos para mitigación de riesgos, informó el lunes la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).