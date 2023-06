Guardia costera griega defiende su respuesta al naufragio de migrantes

La guardia costera griega defendió su respuesta al naufragio de un barco con cientos de migrantes frente a la costa sur del país, ante la ola de críticas el viernes a la Unión Europea por su incapacidad para elaborar una política general de migración y asilo.

Lanchas patrulleras y un helicóptero recorrieron por tercer día la zona del Mediterráneo donde un barco pesquero atestado naufragó el miércoles por la madrugada. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que hasta medio millar de pasajeros se hundieron con el arrastrero, que navegaba de Libia a Italia.

"Este podría ser el segundo naufragio más mortífero que hayamos registrado desde el trágico hundimiento de abril de 2015 rumbo a Italia", tuiteó el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la agencia de migración de la ONU. En esa ocasión, unos 800 migrantes murieron al naufragar su embarcación frente a la costa de Libia.

La guardia costera griega informó que la operación de búsqueda y rescate se extenderá más allá de las habituales 72 horas. Los rescatistas recogieron a 104 sobrevivientes en el agua y recuperaron 78 cadáveres, pero no han encontrado más desde la noche del miércoles.

La magnitud del desastre ha incrementado la presión tanto sobre el gobierno griego como la Unión Europea.

Las agencias de migración y refugiados de la ONU afirmaron en un comunicado conjunto que la búsqueda oportuna y el rescate son "un imperativo legal y humanitario", y reclamaron "medidas urgentes y decisivas para prevenir más muertes en el mar".

"El gobierno griego tenía responsabilidades concretas con cada pasajero en la nave, que evidentemente estaba en dificultades", dijo Adriana Tidona, de Amnistía Internacional. "Esta es una tragedia de magnitud incalculable, tanto más por cuanto era totalmente evitable".

El papa Francisco, quien recibió el alta de un hospital en Roma nueve días después de una operación abdominal, exhortó a los gobiernos europeos a esforzarse más para proteger a las personas que arriesgan su vida en en busca de una mejor.

"Siento gran dolor por la muerte de los migrantes, entre ellos muchos niños, en el naufragio", dijo en su cuenta de Twitter. "Debemos hacer todo lo posible para que los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza no se encuentren con la muerte cuando buscan un futuro de esperanza".

La crítica del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue más filosa.

"Digámoslo claramente. Este no es un problema griego. Este es un problema europeo. Me parece que es hora de que Europa defina, solidariamente, una política de migración efectiva para que esta clase de situaciones no se repita", dijo en conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York el jueves por la noche.

La comisión ejecutiva de la UE señala que el bloque de 27 naciones está cerca de un acuerdo sobre cómo los países miembros pueden compartir la responsabilidad en la atención a los migrantes y refugiados que emprenden la peligrosa travesía por el Mediterráneo.