Guatemala realiza elecciones para Corte de Constitucionalidad 2024

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Este año Guatemala volverá a poner a prueba su frágil institucionalidad democrática con elecciones en instituciones clave del Poder Judicial como la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General, fuertemente cuestionadas.

Elecciones en la Corte de Constitucionalidad y reacciones oficiales

La Corte de Constitucionalidad (CC), el más alto tribunal, decide en los ámbitos jurídicos, administrativos e incluso en las acciones que tiene permitidas o prohibidas el presidente Bernardo Arévalo.

El jueves, el Colegio de Abogados realizaba comicios para elegir un representante titular y a un suplente a la CC, pero por la tarde la fiscalía allanó dos centros de votación, lo que fue denunciado por abogados como una intromisión a la elección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los fiscales dirigidos por Leonor Morales, una fiscal sancionada por Estados Unidos por haber intentado revertir las elecciones presidenciales que ganó Arévalo y que han perseguido a funcionarios judiciales que combatían la corrupción, dijo que el proceso estaba bajo reserva.

"(...) no se puede compartir esta información (sobre el allanamiento) y por lo tanto solicito que saquen a los medios de comunicación" del lugar, señaló Morales.

Los agentes fiscales también bloquearon la entrada a abogados que querían votar, aunque finalmente permitieron que continuara las votaciones pero filmando el proceso.

Sobre los incidentes, el presidente Arévalo acusó al fiscalía de interferir "de manera espuria" en el proceso electoral de los abogados y dijo que esto no era un hecho aislado, "sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de derecho".

Más tarde, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional para que la fiscalía no interviniera en el proceso de elección y el conteo de votos, pero que siguiera sus investigaciones.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), que estableció la llamada Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala que acompaña las elecciones, dijo en una declaración que condena la "inaceptable intervención del Ministerio Público en centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios durante la elección de magistratura ante la Corte de Constitucionalidad".

Arévalo explicó en sus redes sociales que la fiscalía buscaba asustar y amedrentar a los votantes, por lo que llamó a los abogados a emitir su voto y que no se permita al Ministerio Público alterar el curso de las elecciones "como lo hizo en 2023 (para su elección)".

"La democracia de Guatemala no se negocia, no se deja intimidar y no será arrebatada. Se respeta", agregó.

En una entrevista con The Associated Press el mes pasado, Arévalo se refirió a estos comicios como "importantes y críticos para la democracia".

"Nos estamos jugando el desarrollo democrático del país, la posibilidad de contar con instituciones democráticas en donde se vaya construyendo una cultura de respeto al Estado de Derecho", dijo entonces el mandatario.

Renovación de instituciones judiciales y contexto político

Otra elección de gran interés es la del próximo fiscal general. La gestión de la actual procuradora Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia del país centroamericano, ha sido duramente criticada por perseguir a exfuncionarios judiciales y periodistas que denunciaron la corrupción.

Bajo su liderazgo la fiscalía arremetió contra el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo, intentando con ello que no llegara a tomar posesión como presidente. Porras, que en mayo termina su mandato, busca incorporarse como magistrada en la CC.

¿Qué instituciones judiciales renuevan liderazgo?

Se renuevan los 10 magistrados —titulares y suplentes— de la CC, el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Pero los cambios que más han despertado interés y preocupación de los organismos internacionales son los que se producirán en la CC y la Fiscalía General. Además de la OEA, también la Unión Europea envió un grupo de observación. Ambas instancias han pedido transparencia en los comicios y candidatos idóneos.

Para el abogado especialista en derechos humanos Rafael Maldonado lo que está en juego en estas elecciones es "la consolidación del acceso a la justicia".

Por su parte, el politólogo Renzo Rosal remarcó la importancia de fiscalizar las elecciones porque "ponen a prueba la democracia".

"Es el perfecto laboratorio para ver cómo las instituciones están orientadas a mayor cooptación, control y pérdida de independencia, lo que tiene efecto directo en la ciudadanía", dijo Rosal.

¿Qué es la Corte de Constitucionalidad?

Es el tribunal de última instancia y sus decisiones son inapelables. No tiene un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.

La USAC también está en camino de elegir a sus representantes. Casi la mitad de sus 44 integrantes ha concluido su período, pero se resiste al cambio de consejeros, lo que ya ha sido impugnado en las cortes. Porras busca ser electa por ese cuerpo.

El abogado Maldonado destacó la importancia de la elección de los integrantes de la CC porque "al final todos los procesos van como última instancia a ellos y son ellos los que deciden el rumbo de las cosas".

Agregó que "los últimos cinco años ha habido una Corte de Constitucionalidad con integración de personajes oscuros que han frenado cualquier avance que pueda haber en Guatemala".

La CC ha sido cuestionada por varios de sus fallos.

En abril de 2024 confirmó la libertad del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado por corrupción en dos procesos distintos, uno de ellos por defraudación aduanera.

La corte también avaló las acciones del juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos, cuando canceló al Movimiento Semilla, el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo en 2023, a pesar de que la Ley Electoral le otorga esa facultad sólo al TSE.

A su vez la CC anuló el presupuesto de la nación propuesto por el Ministerio de Finanzas para este año y avalado por el Congreso, bloqueando un aumento de recursos para que el Ejecutivo cumpliera con compromisos.

La Fiscalía General

El Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y persecución penal.

La Constitución delega en el presidente la autoridad para elegir al fiscal general cada cuatro años de una terna de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación que integra el presidente de la Corte Suprema, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el presidente del tribunal de honor de dicho colegio.

La actual fiscal Porras cumplirá en mayo ocho años en el cargo. Primero fue electa por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) en 2018 y reelecta en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). Durante su gestión fue señalada de no investigar a ambos exmandatarios, acusados en varios casos de corrupción.

Porras ha mantenido una disputa pública con el presidente Arévalo, mientras la fiscalía ha pedido más de 10 veces el retiro de inmunidad del mandatario. Arévalo también ha denunciado a Porras por actos de corrupción, pero casi todas las denuncias han sido rechazadas o no han tenido eco en los organismos judiciales.

Rosal recordó que pese al endurecimiento de las penas que estableció una nueva ley de terrorismo, cuando la Fiscalía General persigue a las maras o pandillas "lo hace de una forma acomodada; captura a los mareros y no presenta pruebas suficientes contra ellos".

Sin embargo, agregó, cuando se trata de defensores de derechos humanos y líderes indígenas "entonces sí es más duro".