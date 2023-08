Guerra ha llegado a los moscovitas

Moscú, Rusia.- Los edificios resplandecientes del distrito financiero de Moscú dominan el panorama de la capital de Rusia. Las elegantes estructuras de vidrio y acero, diseñadas para atraer inversiones durante el boom económico de principios de este siglo, se alzan en agudo contraste con el resto de la ciudad, de más de 800 años.

Ahora son una señal de su vulnerabilidad, tras ataques con drones que han estremecido a los moscovitas y que han traído la guerra en Ucrania al corazón del poderío ruso.

Los ataques del domingo y el martes no fueron los primeros: un dron alcanzó el mismísimo Kremlin en mayo, aunque sin causar daños. Pero las explosiones más recientes, que no causaron víctimas, pero destruyeron parte de la fachada de un rascacielos y provocaron una lluvia de vidrios a la calle, fueron particularmente inquietantes.

“Es aterrador, porque las explosiones te despiertan a la noche”, dijo una mujer que paseaba su perro y se identificó como Ulfiya y dijo que vivía en un edificio cercano. Al igual que otros moscovitas entrevistados por The Associated Press, no quiso identificarse por temor a las represalias o por su seguridad personal.

Otra mujer, que se identificó como Ekaterina, dijo que la explosión del martes fue “sonó como un trueno. Realmente me asusté”, dijo. “No entiendo cómo la gente en una zona de guerra puede vivir así todos los días y no volverse loca”.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó dos drones en las afueras de Moscú y bloqueó electrónicamente a otro, que se estrelló contra el rascacielos IQ-Quarter, que contiene oficinas públicas de los ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Digital y Comunicaciones y de Industria y Comercio.