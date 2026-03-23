"Habría otro intercambio de prisioneros"

Berlín, Ale.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, se reunieron el sábado y domingo en tres ocasiones con el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

"Es comprensible que la atención de la parte estadounidense esté centrada en este momento principalmente en la situación en torno a Irán y en esa región, pero también es necesario poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania", señaló Zelenski en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo.

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"Es importante que el agresor no reciba ninguna recompensa por esta guerra. Y es importante que no nos veamos obligados a volver a la guerra en unos meses o años", resaltó Zelenski.

Asimismo, dijo que el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses al crudo ruso dan al Kremlin "una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra".