Hackers proiraníes filtran fotos privadas de director del FBI
Lo anterior ocurre tras la confiscación de dominios vinculados a Handala por el DOJ
Un grupo de piratas informáticos proiraníes comenzó a divulgar un archivo de documentos e imágenes privadas del director de la Agencia Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, en una filtración verificada por fuentes oficiales del Departamento de Justicia a Fox News, si bien no han querido precisar si las fotos que han comenzado a circular por Internet son auténticas.
"Hoy, una vez más, el mundo ha sido testigo del colapso de las supuestas leyendas de la seguridad estadounidense", hace saber el grupo Handala Hack en su nueva página web, una semana después de que el Departamento de Justicia anunciara la confiscación de al menos dos dominios web relacionados con el grupo como parte de una operación para "desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional", así como "operaciones psicológicas" que ha atribuido a la Inteligencia iraní.
En represalia, Handala decidió "responder al ridículo espectáculo" ofrecido por el FBI al apropiarse de los dominios y anunciar recompensas por los integrantes de este grupo con un pirateo que "ha quedado grabado para siempre en el recuerdo".
"Los supuestos sistemas 'impenetrables' del FBI fueron doblegados en cuestión de horas por nuestro equipo. Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluyendo correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, está ahora disponible para su descarga pública", indicó la organización.
"El FBI es sólo un nombre, y detrás de este nombre no hay seguridad real. Si su director puede ser sobornado con tanta facilidad, ¿qué espera de sus empleados de menor rango?", se pregunta el grupo al final del comunicado.
Departamento de Estado anuncia recompensa por hackers
El Departamento de Estado anunció horas más tarde una recompensa de hasta diez millones de dólares a cambio de información que conduzca a Handala.
Asimismo, ha extendido esta recompensa a "ciberdelincuentes iraníes, como Parsian Afzar Rayan Borna" y a grupos o personas asociados que "actúen bajo la dirección o el control de un gobierno extranjero, participen en actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructuras críticas de Estados Unidos en violación de la Ley de Fraude y Abuso Informático".
