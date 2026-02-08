"Haitianos, la prioridad"

Puerto Príncipe, Haití.- El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr.

El Consejo fue creado por las Naciones Unidas en abril de 2024, para ejecutar acciones dirigidas contra las poderosas bandas armadas que controlan el 90% de Puerto Príncipe y otras localidades del país, así como mejorar la economía del país más deprimido de América, celebrar elecciones generales e impulsar un referendo para modificar la Constitución.

Ninguna de estas metas fueron cumplidas y el CPT concluyó su misión con notas negativas.

Más de 10,000 personas han sido asesinadas en Haití durante el mandato del CPT, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El primer ministro dijo estar "consciente" de las responsabilidades sobre sus hombros y que de inmediato "pone manos a la obra" en su trabajo.

"Las prerrogativas reconocidas al Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar, viva Haití. Los haitianos son la prioridad", afirmó Fils-Aimé al asumir el poder pleno por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), que concluyó su mandato.

"Aprovecho para elogiar el compromiso del presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, con los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce", declaró.

"El Consejo Presidencial ha hecho su trabajo trazando el camino de una gobernanza preocupada por la seguridad y las elecciones", dijo.