logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Hallan a esquiadores con vida tras avalancha

Por AP

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan a esquiadores con vida tras avalancha

SAN FRANCISCO.- Seis esquiadores de travesía fueron encontrados con vida mientras que otros 10 seguían desaparecidos el martes tras una avalancha en el norte de California ocurrida durante una potente tormenta invernal que recorría el estado.

Las autoridades peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

Ashley Quadros, portavoz del departamento de policía del condado de Nevada, dijo que los seis esquiadores localizados aún están a la espera de ser rescatados. Afirmó que el grupo estaba compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes. El martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, el departamento de policía del condado de Nevada recibió una llamada al 911 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada, indicó.

El departamento de policía, el equipo de Búsqueda y Rescate del mismo y una cuadrilla del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, señaló Quadros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta semana, una potente tormenta invernal azota a California, provocando tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

Según el Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, el área de la Sierra Nevada central, incluida la región ampliada del lago Tahoe, enfrentaba alto riesgo de avalanchas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Candidatos presidenciales de Perú desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso
    Candidatos presidenciales de Perú desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso

    Candidatos presidenciales de Perú desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso

    SLP

    EFE

    La destitución de José Jerí refleja la crisis política que afecta a Perú y genera preocupación entre aspirantes a la presidencia.

    Organización Trump registra marca para uso en aeropuertos
    Organización Trump registra marca para uso en aeropuertos

    Organización Trump registra marca para uso en aeropuertos

    SLP

    AP

    La solicitud de marca responde a proyectos en Florida y disputas en Nueva York y Virginia.

    Irán cierra temporalmente el estrecho de Ormuz por ejercicios militares
    Irán cierra temporalmente el estrecho de Ormuz por ejercicios militares

    Irán cierra temporalmente el estrecho de Ormuz por ejercicios militares

    SLP

    AP

    El ejercicio militar iraní en el estrecho de Ormuz incluye lanzamiento de misiles y advierte sobre posibles repercusiones en el comercio global.

    Congreso destituye a José Jerí como presidente interino de Perú
    Congreso destituye a José Jerí como presidente interino de Perú

    Congreso destituye a José Jerí como presidente interino de Perú

    SLP

    AP

    Con 75 votos a favor, el Congreso peruano destituyó a José Jerí tras denuncias por reuniones no oficiales con empresarios chinos.