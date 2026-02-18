Hallan a esquiadores con vida tras avalancha

SAN FRANCISCO.- Seis esquiadores de travesía fueron encontrados con vida mientras que otros 10 seguían desaparecidos el martes tras una avalancha en el norte de California ocurrida durante una potente tormenta invernal que recorría el estado.

Las autoridades peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

Ashley Quadros, portavoz del departamento de policía del condado de Nevada, dijo que los seis esquiadores localizados aún están a la espera de ser rescatados. Afirmó que el grupo estaba compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes. El martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, el departamento de policía del condado de Nevada recibió una llamada al 911 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada, indicó.

El departamento de policía, el equipo de Búsqueda y Rescate del mismo y una cuadrilla del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, señaló Quadros.

Esta semana, una potente tormenta invernal azota a California, provocando tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

Según el Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, el área de la Sierra Nevada central, incluida la región ampliada del lago Tahoe, enfrentaba alto riesgo de avalanchas.