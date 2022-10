Hallan cuerpo de estudiante desaparecida de Princeton

A-AA+

Una estudiante de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos, que desapareció hace días fue encontrada muerta, dijeron las autoridades este jueves.

El cuerpo de Misrach Ewunetie, de 20 años, fue descubierto por un empleado alrededor de la 1:00 p. m. detrás de las canchas de tenis de la universidad, dijo la oficina del fiscal del condado de Mercer en un comunicado de prensa.

El médico forense determinará la causa del deceso, pero el fiscal Angelo J. Onofri declaró que "no había signos evidentes de lesiones y su muerte no parece de naturaleza sospechosa o criminal", reportó NBC News.

La escuela mencionó que no hay amenazas para el campus o el área circundante.

"Una tragedia impensable"

"La muerte de Misrach es una tragedia impensable. Nuestros corazones están con su familia, sus amigos y los muchos otros que la conocieron y la amaron", dijo el vicepresidente de Campus Life, W. Rochelle Calhoun.

Antes del descubrimiento, la madre de Ewunetie, Tiruedil Kassa, había estado instando a cualquiera que tuviera información a que se presentara, y le dijo a WKYC, afiliada de NBC de Cleveland: "Si tienen algo, háganoslo saber, avísele a la policía, a alguien". Describió a su hija como una niña tranquila, reservada y amable.

La escuela planea organizar un evento en memoria de Ewunetie, dijo Calhoun, aunque aún no se han dado a conocer los detalles.

Búsqueda estatal

La estudiante fue vista por última vez el 14 de octubre y su desaparición provocó una intensa búsqueda en todo el estado de Nueva Jersey.

Ella había estado trabajando como voluntaria en uno de los clubes gastronómicos exclusivos de Princeton la noche antes de desaparecer, según el periódico estudiantil The Daily Princetonian.

Las autoridades habían desplegado drones y embarcaciones para peinar los extensos terrenos de la escuela.

Ewunetie, estudiante de tercer año en la escuela de élite, fue vista por última vez temprano en la mañana cepillándose los dientes en Scully Hall. Su hermano dijo que su teléfono había sonado cerca de un complejo de viviendas fuera del campus a unos 30 minutos a pie de su dormitorio antes de que se silenciara.

Envían múltiples alertas

La policía registró el complejo de viviendas tres veces sin suerte, y los funcionarios escolares habían enviado múltiples alertas instando a cualquiera que tuviera información sobre su desaparición a que se presentara.

La familia de Ewunetie, que es originaria de Etiopía y ahora vive en Ohio, alertó a las autoridades el sábado después de enterarse de que no había asistido a una cita para su solicitud de ciudadanía estadounidense.

Apenas unas horas antes de que la policía encontrara su cuerpo el jueves, el angustiado hermano dio una entrevista desesperada rogando por su regreso en "Good Morning America" de ABC.

El perfil de LinkedIn de Ewunetie decía que estaba estudiando sociología con un certificado en "Aplicaciones de la informática".

La estudiante estrella pasó los últimos dos veranos como pasante en la oficina de Ohio de McKinsey & Company como analista de negocios de verano.

Se inscribió en Princeton en el otoño de 2020 y estaba programada para graduarse en 2024.

En el campus, fue miembro del Instituto de Investigación Preuniversitario, la Asociación de Estudiantes Etíopes y Eritreos de Princeton y un grupo llamado Matriculate, que, según su sitio web, une a los estudiantes con "alumnos de secundaria de bajos ingresos y alto rendimiento para que sirvan como asesores para ellos a través del proceso de solicitud de ingreso a la universidad", reportó el The New York Post.