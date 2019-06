Hay "cero posibilidades" de que se repita el apagón, según Gobierno argentino

BUENOS AIRES (EFE).- El secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, afirmó este lunes que son nulas las posibilidades de que se repita el masivo apagón que el domingo dejó sin luz a toda Argentina excepto Tierra de Fuego (sur), originado entre dos centrales hidroeléctricas fronterizas.

En declaraciones a la estación Radio La Red en la mañana de un lunes que es festivo en el país suramericano, Lopetegui afirmó que "de cero a diez, hay cero posibilidades de que vuelva a repetirse".



El apagón comenzó a las 7.00 hora local (10.00 GMT) y el servicio estuvo en proceso de restablecimiento durante toda la jornada hasta que a las 21.35 (00.35 GMT) se informó que se había devuelto el 100 % del suministro.



Sin embargo, hay cerca 55 mil usuarios sin luz en Buenos Aires y su área metropolitana en la mañana del lunes, según los datos oficiales registrados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 51 mil 309 usuarios dependientes del servicio de Edesur y 3 mil 891 de Edenor.



La explicación oficial que el propio Lopetegui dio ayer, tras las peores horas del apagón, apunta a que el fallo en la red se originó por un colapso en una conexión de transporte de electricidad en el noroeste del país, entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto Grande, argentino-uruguaya.



"No podemos hacer ninguna hipótesis de qué pasó porque no tenemos la información necesaria", dijo Lopetegui en la mañana del lunes preguntado por la investigación que debe aclarar lo ocurrido en las próximas semanas.



El secretario de Energía aseveró que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) "va a realizar el estudio y en 15 días" se va a saber qué ha sucedido.



"Estas cajas negras eléctricas tienen miles de datos de cada transacción que estaban dando y en 72 horas las empresas tienen que brindar esa información", añadió.



Lopetegui recalcó su postura del domingo al reconocer que es "algo muy grave que no debería haber pasado", y explicó que la falla se produjo "en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía".



Sin embargo, defendió la labor del Ejecutivo que lidera Mauricio Macri al afirmar que "las inversiones que se han realizado en estos tres años fueron muchas y muy cuantiosas".



"Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy porque hubo un suceso de eventos pero que aún no sabemos la causa", dijo Lopetegui en referencia a la falta de electricidad en la época de Gobiernos kirchneristas, un sector que ayer criticó que este apagón se produjera tras varias subidas en las tarifas de la luz en Argentina.



El corte de luz histórico provocó que los trenes y el metro fueran suspendidos en Buenos Aires, aunque se salvaron los principales aeropuertos por contar con generadores propios, y el hecho de que fuera domingo evitó una situación peor, pero sí empañó parte de las celebraciones del Día del Padre.