"Hay cosas que no puedo decir", responde Obama sobre los ovnis

En el programa de James Corden, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptó que si bien hay cosas que no puede decir al aire sobre los extraterrestres, existen videos de objetos voladores de los que no se puede decir con exactitud qué son.

Durante su participación vía remota en el "Late Late Show" de Corden, el exmandatario respondió a una pregunta del músico y comediante Reggie Watts, quién le cuestionó si él tenía teorías sobre los Objetos Voladores No Identificados que aparecen en algunas grabaciones.

"Sé que no necesariamente son aliens, pero quisiera saber si tiene una teoría al respecto", preguntó Watts.

Ante esto, el expresidente aseguró que hay cosas que no puede decir al aire.

"Cuando llegué a la oficina (de la presidencia) pregunté. Fue como: '¿Hay algún laboratorio, en algún lado, donde guardemos los especímenes extraterrestres y sus naves espaciales?' Y luego de pequeña búsqueda la respuesta fue no", bromeó.

No obstante, indicó que lo que es cierto es que existen grabaciones y cintas de objetos en el cielo que no se sabe exactamente qué son, de los que no se puede explicar el cómo se mueven ni su trayectoria. "No tienen un patrón que se pueda explicar con facilidad".

"Y hay gente que se lo toma en serio y está tratando de investigar y descubrir qué son. Pero hoy no tengo nada qué reportar", finalizó entre risas.