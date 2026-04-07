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Hija adolescente de Jong Un sería su sucesora

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Hija adolescente de Jong Un sería su sucesora

Seúl, Corea del Sur.- La agencia de espionaje de Corea del Sur afirma que ahora es razonable considerar a la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong Un como su heredera, su evaluación más contundente hasta la fecha sobre la creciente posición política de la niña, de quien cree que podría extender el gobierno de su familia a una cuarta generación.

La niña, a la que los medios estatales han calificado como la hija "más querida" o "respetada" de Kim, ha acompañado a su padre a numerosos actos señalados desde finales de 2022, lo que ha desatado especulaciones fuera del país de que la están preparando como futuro líder.

En una sesión informativa a puerta cerrada en la Asamblea Nacional el lunes, el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Lee Jong-seok, señaló que la niña podría considerarse sucesora de Kim en respuesta a preguntas de legisladores sobre su posición política, según Lee Seong Kweun, uno de los parlamentarios.

Consultado sobre posibles objeciones de la hermana de Kim, Kim Yo Jong, a quien durante mucho tiempo se ha considerado la figura número dos del Norte, el director del NIS respondió que ella no tiene poderes sustanciales, comentó el legislador Lee en una sesión informativa. Dijo que el NIS había citado "inteligencia confiable" no especificada.

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