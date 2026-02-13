Hija de Kim será nombrada líder, según espionaje

Seúl, Corea del Sur.- La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo el jueves a legisladores que cree que la hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong Un, está a punto de ser designada futura líder de la hermética nación, una decisión que ampliaría la dinastía familiar a una cuarta generación

La evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia se produce mientras el Norte se prepara para celebrar a finales de este mes su mayor conferencia política, en la que se espera que Kim exponga sus principales objetivos de política para los próximos cinco años.

En una sesión informativa a puerta cerrada, funcionarios del NIS indicaron que están vigilando de cerca si la hija de Kim —que se cree que se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 13 años— aparece con él ante los miles de delegados en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores.

Tras su primera aparición en público en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, Kim Ju Ae ha acompañado a su padre en un número cada vez mayor de actos, incluyendo pruebas de armamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las especulaciones sobre su futuro político se intensificaron el mes pasado cuando participaron junto a sus padres en la visita de Año Nuevo al Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, un mausoleo familiar sagrado donde se exhiben los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo, los líderes de primera y segunda generación del país. Algunos expertos interpretaron la visita como la señal más clara hasta ahora de que está llamada a ser la heredera de su padre, de 42 años.