logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Hija de Kim será nombrada líder, según espionaje

La adolescente norcoreana, cerca de heredar el poder

Por AP

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hija de Kim será nombrada líder, según espionaje

Seúl, Corea del Sur.- La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo el jueves a legisladores que cree que la hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong Un, está a punto de ser designada futura líder de la hermética nación, una decisión que ampliaría la dinastía familiar a una cuarta generación

La evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia se produce mientras el Norte se prepara para celebrar a finales de este mes su mayor conferencia política, en la que se espera que Kim exponga sus principales objetivos de política para los próximos cinco años.

En una sesión informativa a puerta cerrada, funcionarios del NIS indicaron que están vigilando de cerca si la hija de Kim —que se cree que se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 13 años— aparece con él ante los miles de delegados en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores.

Tras su primera aparición en público en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, Kim Ju Ae ha acompañado a su padre en un número cada vez mayor de actos, incluyendo pruebas de armamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las especulaciones sobre su futuro político se intensificaron el mes pasado cuando participaron junto a sus padres en la visita de Año Nuevo al Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, un mausoleo familiar sagrado donde se exhiben los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo, los líderes de primera y segunda generación del país. Algunos expertos interpretaron la visita como la señal más clara hasta ahora de que está llamada a ser la heredera de su padre, de 42 años.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe
Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

SLP

AP

Dos buques de la Marina de Estados Unidos colisionaron durante reabastecimiento, con dos heridos leves.

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala
José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

SLP

AP

La medida judicial se dictó en medio de procesos legales que incluyen tres causas impulsadas por la fiscalía guatemalteca.

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California
Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

SLP

AP

El Departamento de Seguridad Nacional apelará la decisión judicial que favorece a Barranco.

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana
Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

SLP

AP

La embajada de EE.UU. cerró la oficina de la DEA en República Dominicana por investigación interna.