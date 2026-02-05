Histórico acuerdo de diálogo militar entre EEUU y Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos y Rusia acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel por primera vez en más de cuatro años, en otra señal de mejora en las relaciones entre ambos países desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y buscó poner fin a la guerra en Ucrania.

El acuerdo surgió de una reunión entre altos funcionarios militares rusos y estadounidenses en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, dijo el ejército estadounidense en Europa.

La restauración del canal de comunicación "proporcionará un contacto constante de ejército a ejército mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera", dijo en un comunicado el Comando Europeo de Estados Unidos. La comunicación militar de alto nivel se suspendió en 2021, cuando las relaciones entre Moscú y Washington se volvieron cada vez más tensas antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante en Europa de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, estuvo en Abu Dabi, donde las conversaciones entre funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos sobre el fin de la guerra entraron en su segundo día.

Mientras tanto, Moscú intensificó sus ataques a la red eléctrica de Ucrania en un aparente esfuerzo por privar de energía a los civiles y debilitar el apoyo público a la lucha, mientras las hostilidades continuaban a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas) que serpentea por el este y sur de Ucrania.

Un esfuerzo por reducir tensiones

El restablecimiento de la línea directa entre ejércitos marca un esfuerzo por aliviar las tensiones, que se dispararon tras el inicio de la guerra, y evitar choques entre las fuerzas rusas y estadounidenses.

En uno de esos incidentes, ocurrido en marzo de 2023, el ejército estadounidense dijo que abandonó un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea en el mar Negro después de que un par de aviones de combate rusos le arrojaran combustible, y luego uno de ellos golpeara su hélice mientras volaba en espacio aéreo internacional.

Moscú negó que sus aviones de guerra golpearan el dron, alegando que se estrelló mientras realizaba una maniobra brusca. El Kremlin dijo que sus aviones reaccionaron a una violación de una zona de exclusión aérea que Rusia ha establecido en el área cerca de Crimea.

Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por los vuelos de inteligencia de aviones estadounidenses y de otros países de la OTAN sobre el mar Negro, y algunos funcionarios rusos han dicho que los vuelos de vigilancia estadounidenses ayudaron a recopilar inteligencia que permitió a Ucrania atacar objetivos rusos.

Los miembros de la OTAN están cada vez más preocupados por las intrusiones en el espacio aéreo aliado. Algunos funcionarios europeos describieron los incidentes como pruebas de Moscú a la respuesta de la OTAN.

En septiembre, un enjambre de drones rusos voló al espacio aéreo de Polonia, lo que provocó que aviones de la OTAN se movilizaran para interceptarlos y derribar algunos de los dispositivos. Fue el primer encuentro directo entre la OTAN y Moscú desde la invasión a gran escala. Más tarde, ese mismo mes, aviones de la OTAN escoltaron a tres aviones de guerra rusos fuera del espacio aéreo de Estonia.

Rusia y Ucrania intercambian prisioneros tras conversaciones

A las delegaciones de Moscú y Kiev se unieron el jueves en Abu Dabi el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, según Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien estuvo presente en la reunión.

Ambos estuvieron también en las conversaciones del mes pasado en el mismo lugar, mientras el gobierno de Trump intenta dirigir a Rusia y Ucrania hacia un acuerdo.

Las autoridades no han proporcionado información sobre ningún avance en las discusiones.

Sin embargo, tras las conversaciones del jueves, Rusia y Ucrania dijeron que llevaron a cabo un intercambio de prisioneros.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que trajo de regreso a 157 militares rusos del cautiverio en Ucrania, así como a tres ciudadanos rusos capturados durante la incursión de Kiev en la región rusa de Kursk. Las autoridades ucranianas dijeron que 150 militares ucranianos y siete civiles regresaron del cautiverio en Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los soldados rusos liberados están actualmente en Bielorrusia, recibiendo asistencia médica, antes de ser llevados de regreso a Rusia "para proporcionarles tratamiento y rehabilitación".

El defensor ucraniano de derechos humanos, Dmytro Lubinets, dijo que entre los 150 militares que regresaron de la cautividad en Rusia, 18 fueron "sentenciados ilegalmente" por Moscú. Afirmó que, "en general, los liberados están en una condición psicológica difícil, y algunos presentan una reducción de peso crítica".

Zelenskyy afirma que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que 55.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa hace casi cuatro años. "Y hay un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas", añadió en una entrevista transmitida la noche del miércoles por la cadena de televisión francesa France 2.

La última vez que Zelenskyy dio una cifra de muertes en el campo de batalla, a principios de 2025, afirmó que habían muerto 46.000 soldados ucranianos.

El mandatario ucraniano ha dicho repetidamente que su país necesita garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa para disuadir cualquier ataque ruso posterior a la guerra.

Los ucranianos deben sentir que hay un avance genuino hacia la paz y "no hacia un escenario en el que los rusos aprovechen todo a su favor y continúen sus ataques", dijo Zelenskyy en las redes sociales el miércoles por la noche.

El año pasado se registró un aumento del 31% en las bajas civiles ucranianas en comparación con 2024, según un informe publicado el miércoles por el grupo de defensa Human Rights Watch.

Casi 15.000 civiles ucranianos han muerto y poco más de 40.000 han resultado heridos desde el inicio de la guerra hasta diciembre pasado, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania.

En otros hechos:

Las tropas rusas han perdido acceso a sus terminales Starlink en la línea del frente, dijo el jueves el ministro de Economía de Ucrania, Mykhailo Fedorov, después de que Ucrania pidiera a SpaceX de Elon Musk que ayudara a negar a Rusia el uso del servicio en Ucrania.

En consecuencia, las fuerzas rusas han perdido capacidades de mando y control y navegación para drones, y los ataques se han detenido en muchos sectores, según el asesor de Fedorov, Serhii Beskrestnov. Hasta el momento, las autoridades rusas no han hecho comentarios.

Ucrania está en proceso de registrar a sus usuarios civiles y militares de Starlink en una base de datos, permitiendo que los dispositivos aprobados funcionen mientras que las terminales no registradas están deshabilitadas dentro de Ucrania.

Además, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo durante una visita a Kiev que acordó con Zelenskyy desarrollar la producción conjunta de municiones en plantas de sus respectivos países.

Zelenskyy afirmó que Polonia planea aumentar los suministros de gas natural licuado a Ucrania, y ambos países exploran un intercambio de armamento en el que Kiev podría recibir aviones de combate MiG polacos mientras Varsovia obtendría drones ucranianos.

Rusia disparó 183 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. Tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas aéreas derribaron 95 drones ucranianos durante la noche en varias regiones, el mar de Azov y Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.