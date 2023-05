Holandés sospechoso de desaparición de mujer estadounidense acepta ir a EEUU para ser juzgado

Un preso holandés, sospechoso de la desaparición en 2005 de la joven estadounidense Natalee Holloway, no impugnará la decisión de ser extraditado temporalmente a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de presunta extorsión y fraude ligados al caso de la desaparecida, dijo el martes su abogado.

Máximo Altéz, defensor del holandés Joran Van der Sloot, indicó a The Associated Press que su cliente le comunicó que irá a Estados Unidos en una carta que le escribió desde una cárcel en los Andes donde cumple condena por el asesinato de una peruana en 2010. El abogado no sabe la fecha en que su cliente será trasladado a ese país, aunque dijo que podría ser en junio.

En mayo, cuando Perú autorizó la decisión de enviar temporalmente a Estados Unidos al holandés para ser juzgado por los delitos de presunta extorsión y fraude ligados al caso de la estadounidense desaparecida, el abogado dijo que iba a impugnar la decisión. Altez no dio razones del cambio de opinión. Estados Unidos se ha comprometido a devolver al holandés una vez que sea juzgado.

La extradición a Estados Unidos deriva de un supuesto intento de sacar beneficio de su relación con el caso de la desaparecida estudiante Holloway. Un jurado investigador del estado de Alabama encausó a Van der Sloot en 2010 por cargos de fraude y extorsión, y lo acusó de intentar extorsionar por cientos de miles de dólares a la familia de la víctima.

La fiscalía de Estados Unidos alega que Van der Sloot aceptó 25.000 dólares en efectivo de la familia de Holloway a cambio de una promesa de información sobre dónde estaba sepultada su hija en 2010 justo antes de viajar a Perú, donde el holandés fue sentenciado ese mismo año a 28 años de cárcel por asesinar a una peruana.

Holloway desapareció en 2005, cuando tenía 18 años, durante un viaje con compañeros de escuela a la isla de Aruba. Su desaparición tras una noche con amigos en un club nocturno generó años de cobertura noticiosa. Se la vio por última vez saliendo de un bar con Van der Sloot, quien entonces también tenía 18 años.

Van der Sloot fue identificado como sospechoso y detenido semanas más tarde junto con dos hermanos de Surinam. El cadáver de Holloway jamás fue encontrado y no se presentaron cargos por el caso. Un juez declaró después a Holloway oficialmente fallecida.

Un tratado de 2001 entre Perú y Estados Unidos permite la extradición temporal de un sospechoso para que enfrente un juicio en alguno de ambos países.

Van der Sloot se casó con una peruana en julio de 2014 en una ceremonia en una prisión de máxima seguridad en los Andes peruanos.