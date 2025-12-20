Hombre mata a 3 personas a cuchilladas, en Taiwán

Taipei, Taiwán.- Un hombre con al menos un cuchillo y granadas de humo atacó indiscriminadamente a personas el viernes por la noche en la capital de Taiwán, matando al menos a tres personas e hiriendo a otras nueve, según la agencia nacional de noticias y el gobierno de la ciudad. El sospechoso luego cayó desde un edificio de una tienda departamental y murió.

La policía indicó que el sospechoso fue declarado muerto en un hospital después de saltar desde el sexto piso del edificio, informó la Agencia Central de Noticias.

El sospechoso, identificado como un hombre de 27 años llamado Chang Wen, lanzó granadas de humo cerca de una salida subterránea de la estación principal del metro de Taipéi y atacó aleatoriamente a personas con un "objeto afilado", según medios locales.

Luego se dirigió al norte hacia un popular distrito comercial, donde lanzó granadas de humo y apuñaló a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi, muchas de ellas en el cuello, reportó la agencia de noticias.

La policía dijo que aún no habían encontrado ningún cómplice y que estaba investigando posibles motivos.

La policía dijo que recuperaron algunas "armas letales" tanto en la casa que el sospechoso alquilaba en Taipéi como en la habitación del hotel donde se había alojado durante tres noches cerca de Zhongshan.

Imágenes de video transmitidas en cadenas de televisión locales mostraban al sospechoso, que llevaba una máscara antigua y vestía de negro, lanzando al menos dos granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi. Luego fue visto cerca de Eslite y entrando en la tienda departamental mientras atacaba a los transeúntes.

Los hospitales locales reportaron tres muertos por los ataques. El gobierno de la ciudad dijo que otras nueve personas fueron hospitalizadas, incluyendo una con heridas graves.