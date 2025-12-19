logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

DESEOS DE DICHA BIENESTAR, Y PROSPERIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
 A fin de fortalecer lazos de afecto y compartir en la víspera de la Navidad y el Año Nuevo, un grupo de amigos se reunieron en una estupenda celebración.

Ellos, socios de la Sociedad Potosina La Lonja, para quienes la temporada resulta ideal para compartir los logros alcanzados, como los propósitos y anhelos para el próximo 2026.

El Consejo Directivo, que preside Edgardo Martínez, reunió una serie de detalles muy acordes a la temporada.

Dieron la bienvenida a la concurrencia y le expresaron un cálido mensaje de bienestar y prosperidad para ellos y sus familias en esta Noche Buena y el año que viene.

Ellos, optimistas, visionarios, con gran energía, disfrutaron del encuentro, que resultó pleno de felicidad y de emociones.

La atmósfera se prolongó con gran armonía.

