Sheinbaum pide que Cabeza de Vaca "regrese lo robado"
Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la región de América del Norte, y de que legisladoras y militantes de Morena presentaran posteriormente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a las autoridades ministeriales dar seguimiento al caso.
Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria se refirió a los señalamientos en contra del exmandatario estatal y subrayó que cualquier asunto relacionado con presuntos delitos debe atenderse en las instancias correspondientes.
"Regrese lo robado al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo, tiene que responder la Fiscalía. A ellos les corresponde", expresó Sheinbaum, al marcar distancia del proceso y reiterar el respeto a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
El posicionamiento de la presidenta se da luego de que, a principios de diciembre, el PAN anunció el nombramiento de Cabeza de Vaca como su nuevo representante en América del Norte. De acuerdo con el partido, la designación busca reposicionar a la fuerza política entre la comunidad migrante, principalmente en Estados Unidos, así como fortalecer las relaciones comerciales y políticas de los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá.
Tras el anuncio, integrantes de Morena hicieron públicas denuncias ante la FGR en contra del exgobernador, retomando señalamientos previos por presuntas irregularidades durante su gestión en Tamaulipas.
