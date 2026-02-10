Howard Lutnick admite reuniones con Jeffrey Epstein tras condena

WASHINGTON (AP) — Bajo el interrogatorio de los demócratas el martes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reconoció que se reunió con Jeffrey Epstein dos veces después de que Epstein fue declarado culpable en 2008 de solicitar prostitución de una menor, lo que contradice su afirmación previa de que había cortado lazos con el financiero después de 2005.

Lutnick minimizó una vez más su relación con el difunto financiero que una vez fue su vecino en la ciudad de Nueva York mientras era cuestionado por los demócratas durante una audiencia de subcomisión de la Comisión de Asignaciones del Senado. Describió su contacto como un puñado de correos electrónicos y un par de reuniones que ocurrieron con años de diferencia.

"No tenía ninguna relación con él. Apenas tenía algo que ver con él", aseveró Lutnick ante los legisladores.

Pero Lutnick enfrenta cada vez un mayor escrutinio, e incluso exhortos para que renuncie, de parte de los legisladores después de que los archivos del caso Epstein publicados contradijeran las afirmaciones que hizo en un podcast el año pasado de que había decidido "nunca estar en la misma habitación" con Epstein después de un recorrido en 2005 por la casa de financista que perturbó a Lutnick y a su esposa.

El secretario de Comercio admitió el martes que él y su familia en realidad almorzaron con Epstein en su isla privada en 2012 y que tuvo otro encuentro de una hora en la casa de Epstein en 2011. Lutnick, miembro del gabinete del presidente Donald Trump, es el funcionario de más alto nivel en Estados Unidos que enfrenta llamados bipartidistas para su renuncia en medio de revelaciones de sus vínculos con Epstein. Su admisión se produce mientras los legisladores buscan definir cómo debe ser la rendición de cuentas en medio de las revelaciones contenidas en lo que se conoce como los archivos Epstein.

En algunos países, el caso Epstein ha provocado renuncias y la retirada de privilegios reales, pero hasta ahora, en Estados Unidos los funcionarios indiciados no han enfrentado consecuencias similares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que Lutnick "sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente apoya plenamente al secretario".

Senadores quieren profundizar en los vínculos de Lutnick con Epstein

El senador Chris Van Hollen, el demócrata que interrogó a Lutnick, le dijo: "No hay indicios de que usted mismo haya participado en algún delito con Jeffrey Epstein. Es el hecho de que usted cree que engañó al país y al Congreso basándose en sus declaraciones anteriores".

Van Hollen se abstuvo de pedir la renuncia de Lutnick el lunes, pero solicitó documentación de Lutnick sobre cualquiera de sus vínculos con Epstein.

"Es absolutamente esencial que proporcione al Congreso esos documentos, dadas las tergiversaciones que ha hecho, y luego veremos qué hacemos", manifestó.

Durante la audiencia del Senado, Lutnick dijo que consideraría esa solicitud, agregando: "No tengo nada que ocultar".

Varios republicanos del Senado también cuestionaron la relación de Lutnick con Epstein. El senador republicano Roger Wicker dijo que la visita a la isla privada de Epstein "plantearía interrogantes". Y el senador Thom Tillis, también republicano, dijo a los periodistas que "es algo que me preocupa".

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, no mencionó a Lutnick por su nombre, pero afirmó ante periodistas el martes que aquellos mencionados en los archivos Epstein "tendrán que responder preguntas al respecto".

"Creo que el pueblo estadounidense tendrá que juzgar si cree o no que esas respuestas son suficientes", agregó Thune.

Tillis también evitó pedir que Lutnick renunciara, pero agregó que "se haría un favor a sí mismo al simplemente exponer exactamente qué sucedió y qué no sucedió a lo largo de lo que parece ser una relación interesante que incluía tratos comerciales".

Un par de representantes piden su renuncia

Mientras tanto, los miembros de la Cámara de Representantes que iniciaron las labores legislativas para forzar la publicación de los archivos Epstein están pidiendo la renuncia de Lutnick. El representante republicano Thomas Massie pidió eso durante el fin de semana después de que se publicaran correos electrónicos que aludían a las reuniones entre Lutnick y Epstein.

El representante Ro Khanna, un demócrata, se sumó a Massie en presionar a Lutnick para que dejara el cargo el lunes.

"Basado en la evidencia, debería salir del gabinete", indicó Khanna.

"No se trata de ninguna persona en particular", señaló. "En este país, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a permitir que los ricos y poderosos, los que no tuvieron problema en hacer negocios y aparecer con un pedófilo que está violando a niñas menores de edad, simplemente les vamos a permitir que se salgan con la suya?".