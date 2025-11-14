Hungría se opone a plan de la UE para eliminar importaciones de energía rusa

BUDAPEST (AP) — Hungría desafiará el plan de la Unión Europea para poner fin a las importaciones de energía rusa y llevará el caso a un tribunal de la UE, afirmó el primer ministro Viktor Orbán el viernes.

Hablando en la radio estatal, Orbán acusó al bloque de intentar eludir su poder de veto sobre las sanciones a la energía rusa utilizando en su lugar normas comerciales en su plan para eliminar gradualmente todas las importaciones de petróleo y gas ruso para finales de 2027.

"Nos dirigimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto", manifestó Orbán el viernes. "Esto es una violación flagrante del derecho europeo, el Estado de derecho y la cooperación europea... Pagarán un precio muy alto por esto".

Hungría sigue dependiendo enormemente de los combustibles fósiles rusos y ha buscado exenciones y amenazado con vetar las sanciones de la UE desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Durante una visita a Washington la semana pasada, Orbán aseguró una exención de las sanciones de Estados Unidos a dos empresas energéticas rusas tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Numerosos funcionarios de Estados Unidos han dicho que la exención, que garantiza que el petróleo y el gas rusos sigan fluyendo hacia Hungría, durará un año, aunque Orbán ha insistido en que es indefinida. El viernes, Orbán atribuyó a su estrecha relación personal con Trump la obtención de la exención y dijo que se mantendrá en el periodo en que ambos permanezcan en sus cargos.

Orbán ha calificado el acceso continuo a la energía rusa como "vital" para su país sin litoral y advirtió que cortarlo causará un colapso económico, aunque algunos críticos disputan esa afirmación.

El mandatario húngaro dijo el viernes que "también estaba explorando otros medios de naturaleza no legal" para evitar caer bajo el plan de eliminación gradual de energía rusa de la UE, pero se negó a decir cuáles eran.