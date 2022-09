Huyen hombres rusos en edad militar

Estambul.- Los hombres rusos en edad de ser incorporados al ejército huían el viernes por multitudes de su país, atestando aviones y causando embotellamientos en los cruces fronterizos, a fin de evitar que puedan ser enviados a combatir en Ucrania después de que el Kremlin ordenó la movilización parcial de reservistas.

Las filas de vehículos en la frontera con Kazajistán eran tan largas que algunas personas abandonaron sus vehículos y avanzaron a pie.

Mientras tanto, decenas de vuelos de salida de Rusia —con pasajes a precios astronómicos— partían hacia Turquía, Armenia, Azerbaiyán y Serbia, países que no requieren visa para los rusos.

Entre quienes llegaron a Turquía había un hombre de 41 años, con una maleta y el plan de iniciar una nueva vida en Israel.

“Me opongo a esta guerra y no tomaré parte en ella. No seré un asesino. No mataré gente”, aseguró el hombre, que se identificó solamente como Yevgueny para evitar represalias contra sus familiares que permanecen en Rusia.

Opinó que el presidente ruso Vladimir Putin es un “criminal de guerra”. Yevgueny decidió huir cuando Putin decretó una movilización parcial de reservistas. El número de reservistas afectados podría llegar a 300.000.