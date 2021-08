"Ida" impacta la costa de Luisiana

NUEVA ORLEANS.- El huracán Ida impactó el domingo la costa de Luisiana como una de las tormentas más poderosas de la historia en tocar tierra en Estados Unidos, avanzando hacia Nueva Orleans y hacia uno de los corredores industriales más importantes del país.

La tormenta de categoría 4 con vientos de 230 km/h (150 mph) azotó el mismo día en que el huracán Katrina devastó Luisiana y Mississippi hace 16 años, llegando a tierra unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste del punto en que ingresó Katrina como un meteoro de categoría 3.

La crecida de las aguas oceánicas rebasó las barreras en Grand Isle al momento en que el meteoro entraba a tierra a poca distancia al oeste de Port Fourchon. Ida tocó tierra por segunda ocasión unas dos horas después cerca de Galliano. El huracán avanzaba por los pantanales del extremo sur de Luisiana, antes de continuar su trayecto hacia Nueva Orleans y Baton Rouge, una zona que alberga a 2 millones de personas.

"No es la tormenta que recibimos generalmente. Esta es mucho más fuerte que las que vemos usualmente y, sinceramente, si uno tuviera que dibujar la peor trayectoria posible de un huracán en Luisiana, sería muy similar a lo que estamos viendo", dijo el gobernador John Bel Edwards a The Associated Press.

Los habitantes de Luisiana despertaron en medio de una tormenta monumental después de que los vientos de Ida aumentaron su velocidad 72 km/h (45 mph) en cuestión de cinco horas a medida que el huracán avanzaba sobre algunas de las aguas oceánicas más calidas del mundo en el norte del Golfo de México.

Los vientos arrancaron toldos cerca del lago Ponchartrain en Nueva Orleans antes del mediodía del domingo. Las autoridades señalaron que el rápido fortalecimiento de Ida, que en tres días se convirtió de tormenta en huracán de categoría tres, no dejó tiempo para organizar una evacuación obligatoria de los 390.000 residentes de la ciudad. La alcaldesa LaToya Cantrell llamó a los habitantes a salir del área voluntariamente. Aquellos que se quedaron fueron advertidos a prepararse para apagones prolongados en medio de un calor intenso.

"Llegó la hora. Presten atención a todas las advertencias. Asegúrense de resguardarse en el lugar. Protéjanse", dijo Cantrell en una conferencia de prensa.

Nick Mosca, quien sacó a pasear a su perro la mañana del domingo, dijo que le gustaría estar mejor preparado.