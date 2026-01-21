logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ilumina aurora boreal cielos de Alaska

Por AP

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Ilumina aurora boreal cielos de Alaska

ANCHORAGE, Alaska.- Resplandecientes franjas de verde y rojo iluminaron el martes el oscuro cielo de la ciudad más grande de Alaska, mientras la aurora boreal ofrecía un espectáculo de luces a los paseadores de perros, corredores y viajeros matutinos.

Anchorage no fue la única en presenciar las vívidas exhibiciones de la aurora boreal, que se producen debido a una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra.

La aurora no decepcionó, y su alcance durante la noche del lunes y hasta el martes fue amplio. Las redes sociales se llenaron de impresionantes fotos del fenómeno desde lugares como Alaska, San Francisco, Chicago, Canadá y toda Europa.

Los intensos despliegues cromáticos ocurrieron en medio de fuertes tormentas geomagnéticas y de radiación solar, informó el Centro de predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En noviembre pasado, las tormentas solares generaron vibrantes auroras boreales en distintas partes del continente europeo, como Hungría y en el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Texas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales
    Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales

    Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales

    SLP

    EFE

    El Departamento de Justicia enfrenta críticas por demora en la publicación de archivos de Epstein

    Donald Trump extenso en Casa Blanca: conferencia y logros
    Donald Trump extenso en Casa Blanca: conferencia y logros

    Donald Trump extenso en Casa Blanca: conferencia y logros

    SLP

    PULSO

    Trump sorprende con una conferencia improvisada en la Casa Blanca, compartiendo logros y reflexiones sobre religión.

    Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos
    Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos

    Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos

    SLP

    AP

    El grupo extremista Estado Islámico se responsabiliza de la explosión que cobró la vida de siete personas, incluyendo un ciudadano chino, en un restaurante de Kabul.

    Niña sobrevive milagrosamente al accidente de tren en España
    Niña sobrevive milagrosamente al accidente de tren en España

    Niña sobrevive milagrosamente al accidente de tren en España

    SLP

    AP

    Una niña de 6 años logra sobrevivir al trágico accidente ferroviario en España, siendo rescatada entre los escombros.