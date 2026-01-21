Ilumina aurora boreal cielos de Alaska
ANCHORAGE, Alaska.- Resplandecientes franjas de verde y rojo iluminaron el martes el oscuro cielo de la ciudad más grande de Alaska, mientras la aurora boreal ofrecía un espectáculo de luces a los paseadores de perros, corredores y viajeros matutinos.
Anchorage no fue la única en presenciar las vívidas exhibiciones de la aurora boreal, que se producen debido a una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra.
La aurora no decepcionó, y su alcance durante la noche del lunes y hasta el martes fue amplio. Las redes sociales se llenaron de impresionantes fotos del fenómeno desde lugares como Alaska, San Francisco, Chicago, Canadá y toda Europa.
Los intensos despliegues cromáticos ocurrieron en medio de fuertes tormentas geomagnéticas y de radiación solar, informó el Centro de predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En noviembre pasado, las tormentas solares generaron vibrantes auroras boreales en distintas partes del continente europeo, como Hungría y en el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Texas.
no te pierdas estas noticias
Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales
EFE
El Departamento de Justicia enfrenta críticas por demora en la publicación de archivos de Epstein
Donald Trump extenso en Casa Blanca: conferencia y logros
PULSO
Trump sorprende con una conferencia improvisada en la Casa Blanca, compartiendo logros y reflexiones sobre religión.
Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos
AP
El grupo extremista Estado Islámico se responsabiliza de la explosión que cobró la vida de siete personas, incluyendo un ciudadano chino, en un restaurante de Kabul.