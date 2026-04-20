Impuesto pone en riesgo compensaciones por incendio en California

Miles de sobrevivientes del incendio de Eaton de 2025 en Altadena, California, han optado por aceptar un acuerdo anticipado de la empresa de servicios públicos acusada de haberlo provocado, renunciando a futuros litigios a cambio de un pago más rápido que podría ayudarles a reconstruir o reubicarse.

Pero, a menos que un proyecto de ley que avanza en el Congreso se convierta en ley, ese dinero podría gravarse como ingreso, recortando de forma considerable sus pagos y posiblemente descalificándolos para otros beneficios gubernamentales.

Bree Jensen, directora de comunicaciones del Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Incendio de Eaton, describió así lo que sintió al informar a otros residentes sobre el impuesto: "Hubo una incredulidad aterradora".

Miles más que están demandando a la empresa de servicios públicos enfrentan la misma perspectiva, al igual que sobrevivientes de incendios en Colorado, Hawaii y Oregon, después de que una exención fiscal sobre compensaciones relacionadas con incendios forestales expiró a finales de 2025.

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En años recientes, el Congreso ha protegido de impuestos los acuerdos por incendios forestales, pero la legislación para hacerlo tuvo una vigencia breve y fue difícil de aprobar, dejando vacíos entre leyes que arriesgan cargar a algunos sobrevivientes con una posible obligación tributaria sobre su compensación. Un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes para extender el alivio fiscal salió del comité el mes pasado, pero se desconoce el calendario para llevarlo a votación en el pleno y cuándo actuará el Senado, lo que deja a los sobrevivientes en un limbo financiero.

"Tenemos que asumir que no contamos con ese dinero, así que estamos tomando decisiones, eligiendo materiales más baratos, renunciando a la energía solar", manifestó una propietaria de vivienda de Altadena, que habló bajo condición de anonimato porque teme comprometer el acuerdo que espera recibir, de unos 700.000 dólares. Si ese dinero cuenta como ingreso, calcula que los impuestos se llevarían el 37%.

La propietaria esperaba que aceptar un acuerdo le permitiera recuperar antes la casa familiar, después de que ella, su esposo y sus cuatro mascotas pasaron más de un año yendo de una casa de familiares a otra y a alquileres.

"Lo único que queríamos era reconstruir una casa cómoda y salir de la situación en la que estábamos", comentó, y añadió que solo sus costos de construcción se estiman en 1 millón de dólares.

Mientras los sobrevivientes ven a los legisladores enfrentarse por la guerra con Irán y el cierre —de duración récord— del Departamento de Seguridad Nacional, algunos temen que la extensión del alivio fiscal por desastres pase a un segundo plano.

"La gente tiene pocas expectativas de que realmente se logre hacer algo", señaló Jenn Kaaoush, sobreviviente del incendio Marshall de 2021 y concejal municipal en Superior, Colorado.

La compensación se ha vuelto crucial para reconstruir

Se cree que equipos de empresas de servicios públicos han provocado algunos de los incendios más mortíferos y destructivos de los últimos años. Tras estos incendios, se han vuelto comunes acuerdos por miles de millones de dólares, pero tardan años en resolverse.

A medida que los costos de construcción se disparan y el seguro se vuelve más caro y difícil de conseguir, la compensación derivada de demandas se ha convertido en un componente crítico de cómo muchos hogares vuelven a empezar.

"Es la diferencia entre que los pueblos se reconstruyan o no se reconstruyan, francamente", afirmó el abogado Doug Boxer, quien ha representado a más de 17.000 californianos en casos contra empresas de servicios públicos y forma parte de la coalición LA Fire Justice, que demanda a Southern California Edison y a su empresa matriz, Edison International, en nombre de más de 2.000 clientes.

SCE y Edison International han reconocido que su equipo eléctrico pudo haber provocado el incendio de Eaton, que destruyó 9.000 estructuras y mató a 19 personas. La empresa de servicios públicos anunció el año pasado un programa de compensación para los afectados, prometiendo pagos rápidos basados en el valor de las pérdidas de cada persona, así como una prima adicional por no sumarse a litigios contra la compañía.

Más de 2.800 hogares han solicitado el programa de compensación. Miles más se están sumando a demandas contra la empresa de servicios públicos. La investigación sobre la causa del incendio de Eaton continúa.

Los hogares no pueden solventar el perder una parte de sus pagos en impuestos, sostuvo Jensen, cuya casa también se quemó. "Suena a mucho dinero, pero no en relación con lo caro que es realmente construir en la comunidad".

Un proyecto de ley bipartidista extendería el alivio fiscal

Los pagos relacionados con desastres por incendios forestales declarados a nivel federal entre 2015 y 2026 no contarían como ingreso gravable, según la legislación aprobada por unanimidad el mes pasado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Eso se aplicaría a los desembolsos recibidos en 2026 y después.

La medida extendería hasta este año el alivio fiscal ampliado por pérdidas de propiedad derivadas de desastres federales, una disposición que ayudó a atraer apoyo bipartidista de legisladores que representan a estados vulnerables a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos.

El representante por Florida Greg Steube —republicano que impulsó el proyecto de alivio fiscal de 2024 e introdujo su sucesor junto con el también republicano Doug LaMalfa, ya fallecido, y con los demócratas Mike Thompson y Jimmy Panetta, de California— dijo a The Associated Press que espera que la legislación finalmente se apruebe, pero reconoció que "el calendario exacto sigue siendo incierto".

Steube, cuyos electores del suroeste de Florida podrían beneficiarse de la disposición que permite deducir pérdidas personales por siniestros, ha prometido impulsar la ley.

En el Senado se presentaron dos proyectos de ley similares, pero no se han tomado más medidas.

Tras cabildear por los proyectos de ley anteriores y el actual como directora general de la organización sin fines de lucro de defensa de sobrevivientes After The Fire, Jennifer Gray Thompson considera que los legisladores entienden el carácter bipartidista del alivio fiscal por desastres.

"Como estos desastres llegan en rápida sucesión, vamos a tener que adaptarnos en todos los niveles, y nuestro código tributario tendrá que adaptarse junto con ello", expresó.

Aun así, Gray Thompson dijo que no puede asegurar cuándo llegará la acción.

Los sobrevivientes en Colorado, Hawaii y Oregon también se verían afectados

Los residentes de Maui enfrentan desafíos similares mientras esperan pagos de un acuerdo de 4.000 millones de dólares con Hawaiian Electric. Solo se han reconstruido unas 180 viviendas en Lahaina, de entre 2.200 estructuras destruidas.

Lo que más necesitan los sobrevivientes de Lahaina es "certeza", escribió el alcalde del condado Maui, Richard Bissen, a los legisladores en una carta en apoyo del alivio fiscal.

Aunque la mayoría de las viviendas destruidas en Superior ya se han reconstruido, Kaaoush, la concejal municipal, dijo que la mayoría de los sobrevivientes aún se está poniendo al día financieramente después de descubrir que estaban insuficientemente asegurados.

También le preocupa que sus electores puedan perder beneficios gubernamentales condicionados por nivel de ingresos —para alimentos, atención médica o apoyo a veteranos— si sus pagos por incendios forestales cuentan como ingreso.

"Esto tiene impactos de segundo y tercer orden en sus vidas que les harán daño", advirtió Kaaoush.

Gray Thompson señaló que, si bien los sobrevivientes que esperan el alivio pueden diferir impuestos o enmendar declaraciones anteriores, resolver problemas con programas gubernamentales —como calificar para ayuda financiera universitaria— es mucho más difícil. "No hay manera de deshacer eso", afirmó.

Mientras tanto, muchos en Altadena sienten que se enfrentan continuamente a nuevos obstáculos para volver a casa, dijo otro residente que también perdió su vivienda y pidió el anonimato debido a litigios en curso.

Que les cobren impuestos "solo añadiría más dolor y sufrimiento para nosotros, la verdad", concluyó.