Incautan metanfetamina en un cargamento de cebollas en EEUU

Las autoridades estadounidenses incautaron metanfetamina por valor de casi 3 millones de dólares que estaba escondida en un cargamento de cebollas, luego de inspeccionar un camión de carga en instalaciones federales de San Diego, anunciaron el viernes funcionarios.

Una unidad K-9 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) alertó el domingo sobre el cargamento de cebollas en el tráiler, en el que se encontraban cerca de 1.200 paquetes pequeños de metanfetamina, informó el viernes la agencia en un comunicado de prensa.

El conductor de 46 años, de nacionalidad mexicana y cuyo nombre no ha sido revelado, fue detenido por el presunto intento de contrabando de estupefacientes en la estación de vehículos comerciales del puerto de entrada de Otay Mesa, informaron las autoridades.

Los paquetes de metanfetamina —por un total de más de 606 kilogramos (1.336 libras)— tenían forma redonda con una cubierta blanca, con la intención de confundirse con las cebollas.

Se calcula que el valor de la droga es de 2,9 millones de dólares en el mercado callejero.

"No sólo se trató de un intento inteligente que no se había visto antes para tratar de introducir de contrabando los estupefacientes, sino que además se invirtió mucho tiempo para empaquetarlos en estos pequeños envoltorios diseñados para que parecieran cebollas", dijo Sidney Aki, director de operaciones de campo de la CBP en San Diego, en el comunicado de prensa. "Si bien es cierto que hemos encontrado narcóticos en productos agrícolas en otras ocasiones, no es habitual que veamos este nivel de detalle en la disimulación".