Impacto de los incendios en Los Ángeles y Hollywood Hills

LOS ÁNGELES (AP) — Un incendio de rápida propagación se declaró el miércoles por la noche en las colinas de Hollywood y amenazaba uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles mientras los bomberos luchaban por controlar otros tres grandes fuegos que causaron cinco muertos, dejaron a 130.000 personas bajo órdenes de evacuación y arrasaron comunidades desde la costa del Pacífico hasta Pasadena, en el interior.

El incendio Sunset se inició el miércoles por la noche mientras los funcionarios realizaban una conferencia de prensa para actualizar a los residentes sobre los esfuerzos para combatir los masivos incendios en Pacific Palisades y Altadena y advertir que el peligro de incendio seguía siendo alto. La jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, tuvo que salir precipitadamente después de anunciar el nuevo incendio y poco después se emitió una orden de evacuación.

El Paseo de la Fama de Hollywood estaba lleno de gente y las calles alrededor del Teatro Chino de Grauman y de Madame Tussauds estaban atestadas por un tráfico intermitente mientras se escuchaban sirenas y helicópteros que volaban bajo se disponían a arrojar agua sobre las llamas, que ardían a solo alrededor de 1,6 kilómetros (aproximadamente una milla). Personas con maletas abandonaban sus hoteles a pie, mientras algunos curiosos caminaban hacia las llamas, grabando el fuego con sus celulares.

En pocas horas, los bomberos lograron grandes avances. El capitán Erik Scott del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que pudieron mantener el fuego bajo control porque "lo atacamos duro y rápido y la madre naturaleza hoy fue un poco más amable con nosotros que ayer".

Un día antes, los vientos huracanados lanzaron ascuas por el aire, prendiendo manzana tras manzana en el vecindario costero de Pacific Palisades, así como en Altadena, una comunidad cerca de Pasadena que está a unos 40 kilómetros (25 millas) al este.

Casi 2.000 hogares, negocios y otras estructuras han quedado destruidos en esos incendios —denominados los incendios de Palisades y Eaton— y se espera que la cifra aumente. Las cinco muertes registradas hasta ahora fueron a causa del incendio de Eaton.

El incendio de Palisades fue el más destructivo en la historia de Los Ángeles, con al menos 1.000 estructuras quemadas.

Más de media docena de escuelas de la zona resultaron dañadas o destruidas, incluyendo la Escuela Secundaria Charter de Palisades, que ha aparecido en muchas producciones de Hollywood, incluyendo la película de terror de 1976 "Carrie" y la serie de televisión "Teen Wolf", según funcionarios. UCLA ha cancelado las clases esta semana.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que las operaciones aéreas estaban sofocando las llamas. Advirtió que todavía había "vientos erráticos", aunque no como los del martes por la noche, que obligaron a dejar las aeronaves en tierra, y se produjo gran parte de la destrucción.

En Pasadena, el jefe de los bomberos, Chad Augustin, dijo que el sistema de agua municipal estaba sobrecargado y los cortes de energía causaban más obstáculos, pero aún sin esos problemas, no habrían podido detener el fuego debido a los intensos vientos que avivaban las llamas.

"Esas ráfagas de viento erráticas lanzaban brasas varios kilómetros (millas) por delante del fuego", explicó.

En la costa del Pacífico al oeste del centro de Los Ángeles, un gran incendio arrasó manzanas enteras, reduciendo tiendas de comestibles y bancos a escombros en Palisades del Pacífico, una costera de colinas salpicada con casas de celebridades e inmortalizada por los Beach Boys en su éxito de los años 60 "Surfin´ USA".

El alcance de la destrucción empezaba a ser evidente: manzana tras manzana de casas al estilo Misión de California y bungalows quedaron reducidas apenas a restos carbonizados jalonados por chimeneas de piedra y entradas arqueadas ennegrecidas. Un enrejado de hierro ornamental envolvía el armazón humeante de una casa. Las escenas apocalípticas se extendían a lo largo de varios kilómetros.

Las piscinas estaban cubiertas de hollín y los autos deportivos se desplomaban sobre neumáticos derretidos.

Mientras las llamas avanzaban por su vecindario, José Velásquez rociaba con agua la vivienda de su familia en Altadena mientras las brasas caían sobre el tejado. Logró salvar su hogar, que también alberga el negocio familiar de venta de churros. Otros no tuvieron tanta suerte. Muchos de sus vecinos estaban en el trabajo cuando se quedaron sin casa.

"Así que tuvimos que llamar a algunas personas y luego recibimos mensajes preguntando si su casa aún estaba en pie", contó. "Tuvimos que decirles que no".

Más allá de las zonas quemadas, los residentes trabajaban usando mascarillas N95, incapaces de escapar del humo tóxico que se extendía sobre grandes secciones de la ciudad.

Actores pierden sus hogares

Las llamas avanzaron hacia vecindarios muy poblados y acaudalados, como Calabasas y Santa Mónica, hogar de los ricos y famosos de California.

Mandy Moore, Cary Elwes y Paris Hilton estaban entre las celebridades que el miércoles dijeron que habían perdido sus casas.

Billy Crystal y su esposa Janice se quedaron sin la vivienda que habían ocupado durante 45 años a causa del incendio de Palisades.

"Criamos a nuestros hijos y nietos aquí. Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no pueden ser arrebatados", escribieron los Crystal en un comunicado.

En Palisades Village, la biblioteca pública, dos grandes tiendas de comestibles, un par de bancos y varias boutiques quedaron destruidos.

"Es realmente extraño volver a un lugar que ya no existe realmente", dijo Dylan Vincent, quien regresó al vecindario para recuperar algunos artículos y vio que su escuela primaria había sido quemada y que manzanas enteras quedaron arrasadas.

Los incendios han consumido en total cerca de 108 kms cuadrados (unas 42 millas cuadradas), casi la superficie de toda la ciudad de San Francisco.

Llamas de avance rápido dejaron poco tiempo para huir

Las llamas avanzaron con tanta rapidez que muchos apenas tuvieron tiempo de escapar. La policía buscó refugio dentro de sus coches patrulla y los residentes de una residencia de ancianos fueron trasladados en sillas de ruedas y camas de hospital por una calle hacia un lugar más seguro.

En la carrera por salir de Palisades del Pacífico, las carreteras se volvieron intransitables cuando decenas de personas abandonaron sus vehículos y huyeron a pie.

Temperaturas más altas y menos lluvias suponen temporada de incendios más larga

La temporada de incendios en California está empezando antes y terminando más tarde debido al aumento de las temperaturas y a la disminución de las lluvias relacionadas con el cambio climático, según datos recientes. Las lluvias que generalmente ponen fin a esta temporada suelen demorarse, lo que significa que los fuegos pueden darse durante los meses de invierno, dijo la Asociación de Jefes de Bomberos del Oeste.

Los vientos secos, incluidos los de Santa Ana, han contribuido a que haya temperaturas más cálidas de lo normal en el sur de California, que no ha visto más de 0,25 centímetros (0,1 pulgadas) de lluvia desde principios de mayo.

Los vientos aumentaron a 129 km/h (80 mph) el miércoles, según informes recibidos por el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronosticaron ráfagas de 56 a 88 km/h (35 a 55 mph), que podrían ser más fuertes en zonas de montaña. Las condiciones propicias para incendios podrían durar hasta el viernes.

Lugares emblemáticos quemados y producciones suspendidas

El presidente, Joe Biden, firmó una declaración de emergencia federal tras visitar una estación de bomberos en Santa Mónica para una sesión informativa con el gobernador, Gavin Newsom, quien movilizó a efectivos de la Guardia Nacional para ayudar.

Varios estudios de Hollywood suspendieron sus producciones, y Universal Studios cerró su parque temático ubicado entre Pasadena y Palisades del Pacífico.

Hasta el miércoles por la noche, más de 330.000 personas estaban sin electricidad en el sur de California, según la web de seguimiento PowerOutage.us.

Varios lugares emblemáticos del sur de California sufrieron daños considerables, como el Reel Inn de Malibú, un restaurante de mariscos. Su propietaria, Teddy Leonard, y su esposo esperan reconstruirlo.

"Cuando miras el panorama general de las cosas, mientras tu familia esté bien y todos estén vivos, todavía estás ganando, ¿verdad?", dijo.

___

Golden informó desde Seattle y Watson desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Christopher Weber y Eugene Garcia en Los Angeles; Ethan Swope en Pasadena, California; John Seewer en Toledo, Ohio; Heather Hollingsworth en Mission, Kansas; Jeff Martin en Atlanta; Janie Har en San Francisco; Brian Melley en Londres; Kathy McCormack en Concord, New Hampshire; Sarah Brumfield en Cockeysville, Maryland; y Tammy Webber en Detroit contribuyeron a este despacho.