Incendios causan evacuados y heridos

BUENOS AIRES.- Varios focos de incendio en las provincias argentinas de Chubut y Río Negro, que las autoridades consideran intencionales, han causado decenas de heridos y evacuados y la destrucción de unas 250 viviendas.

El gobierno argentino envió el miércoles dos helicópteros, tres aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y más de 60 brigadistas de distintas provincias para combatir las llamas que se propagaron la víspera y que han destruido unas 2.000 hectáreas.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo a periodistas que los incendios serían intencionales. "No sabemos quiénes son los responsables. Me llama mucho la atención cómo en tres horas siete localidades fueron afectadas por fuegos intencionales... ¿Cuál es el interés detrás? No lo sé, para eso esta la justicia", afirmó el funcionario, quien viajará en las próximas horas a la zona afectada.

Algunas de las localidades en peligro son Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, El Maitén y Epuyén, al norte de la provincia de Chubut, en la Patagonia. El viento propagó las llamas rápidamente arrasando bosques y viviendas y causando quemaduras a decenas de personas, algunas de ellas de gravedad.

Pol Wisman, intendente de El Hoyo, dijo que la lluvia que cae actualmente trae algo "de alivio para organizar la situación tras lo que pasó ayer que fue dantesco".

El fuego rodeó la ciudad y hubo entre 20 y 30 heridos leves, además de casas quemadas cuyo número no fue aún precisado. Las líneas eléctricas están colapsadas y se quemaron transformadores. Además se produjeron problemas con el suministro de agua.