India busca elevar a 21 la edad legal de las mujeres para contraer matrimonio

NUEVA DELHI (EFE).- La India se propone aumentar la edad mínima de mujeres para contraer matrimonio legalmente, desde los 18 hasta los 21 años, igualando al mínimo establecido para los hombres, informó hoy el Gobierno, como una medida para promover la equidad de genero en este país que aún lucha por derechos fundamentales lastrados por costumbres patriarcales.



"El Gobierno central ha dado un paso importante. Antes, la edad de las mujeres para contraer matrimonio era de 18 años. Pero las niñas también quieren tener más tiempo para estudiar, por eso estamos tratando de aumentar la edad para contraer matrimonio a 21 años", anunció hoy el primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, durante un evento público.

"Si alguien tiene un problema con eso, ellas (las mujeres) también lo están evaluando", añadió Modi, aludiendo a las críticas de algunos partidos políticos de la oposición y organizaciones sociales a la eventual reforma.

La propuesta de enmienda a la Ley de matrimonios en la que trabaja el Gobierno de Modi, podrá formalizarse en poco tiempo dada la mayoría que los oficialistas tienen en las dos cámaras.

Sin embargo, las posturas encontradas sobre la modificación de esta norma podrían suponer un fuerte escrutinio parlamentario.

Los planes del Gobierno para esta enmienda fueron anunciados por Modi en un evento público al que asistieron decenas de miles de mujeres en el estado indio de Uttar Pradesh, que tiene lugar semanas antes de las elecciones regionales de esa región, considerada un bastión del Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del primer ministro.

"Las mujeres se han dado cuenta de que ya no quieren estar confinadas en sus hogares, ya no quieren que las cosas sean como antes. Por eso, saben que no deben traer de vuelta a gobiernos anteriores en el estado que no hicieron nada por ellas. Hoy, las mujeres saben qué partido les conviene", dijo Modi.

La ley que establece una edad mínima para contraer matrimonio fue hecha principalmente para prevenir el matrimonio infantil, así como los matrimonios concertados por los padres desde muy corta edad.

La Encuesta Nacional de Salud Familiar de la India, cuyos datos fueron divulgados recientemente, reveló que el matrimonio infantil tuvo una reducción marginal en los últimos cuatro años.

Activistas han expresado sus reservas a la modificación de la norma, al considerar que esta legislación aumentará las cifras de matrimonios ilegales, sin abordar el problema del matrimonio infantil o precoz.

Para los activistas, es el aumento de las oportunidades de educación y medios de vida lo que permite el empoderamiento de las mujeres, lo que contrarrestará los deseos de las familias de casar a las menores, y no las medidas coercitivas.