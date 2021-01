India pide a WhatsApp que se retracte de nuevas condiciones de uso

Como ya sabes en los últimos días se ha generado mucha polémica respecto a los cambios en los términos de privacidad de WhatsApp. La respuesta de millones de usuarios en el mundo ha sido buscar una alternativa para dejar la app. Ahora, incluso los gobiernos se están pronunciando y pidiendo que no entre en vigor la actualización, al menos así lo hizo la India.

El gobierno indio pidió a la aplicación que retire su nueva política a través de una carta dirigida al CEO de WhatsApp, Will Cathcart en donde se les pide "respetar la privacidad de la información y la seguridad de los datos de los usuarios indios".

En el documento enviado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India también se incluyó un cuestionario detallado sobre los datos y la privacidad de los usuarios.

Esta petición se produce un día después de que los representantes legales de WhatsApp tuvieran que presentarse ante el Tribunal Superior de Delhi para defenderse ante una demanda que afirmaba que la nueva política de privacidad permitiría espiar a los usuarios sin ninguna restricción.

Y es que los usuarios en todo el mundo no han recibido bien la notificación de WhatsApp de que, a partir del próximo 15 de mayo, la app de mensajería tendrá una mayor integración con Facebook que, a lo largo de su historia, se ha visto envuelta en escándalos sobre el manejo de datos de los usuarios.

La carta enviada por el gobierno indio debería preocupar a WhatsApp ya que la India es el mercado más grande de la aplicación con más de 400 millones de usuarios. Aunque en el pasado ha salido bien librada de los cuestionamientos por parte de las autoridades. Por ejemplo, en el pasado, WhatsApp se ha negado estrictamente a aceptar solicitudes para romper el cifrado de extremo para apoyar alguna investigación por parte del gobierno indio precisamente con la intención de mantener la privacidad, pero ahora está siendo cuestionada por ese tema.

¿Qué cambios está haciendo la app?

La próxima actualización de WhatsApp básicamente propone tres cambios importantes la manera en que la plataforma procesa los datos de los usuarios; cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp; y cómo la aplicación se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.

Es precisamente el permiso para vincularse con Facebook lo que más está llamando la atención de los usuarios pues, según las nuevas medidas, WhatsApp está solicitando compartir una serie de datos con la red social y terceros autorizados, por ejemplo, el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil y la dirección IP.

WhatsApp está explicando que la razón por la cual está solicitando la autorización para poder compartir esos datos es que le permitirán comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con el fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook.

Asimismo la compañía ha declarado que su intención al integrar sus diferentes productos es poder ofrecer una experiencia integral y personalizada a los usuarios.

También ha aclarado que los cambios están relacionados con los chats que los usuarios mantienen con empresas, es decir que las conversaciones que los usuarios mantienen con sus amigos y familiares seguirán siendo privadas y protegidas a través de un sistema de encriptación de extremo a extremo, de manera que ni WhatsApp ni Facebook pueden ver los mensajes. Además, explicaron, no mantienen registro de a quién llaman o envían mensajes los usuarios. Tampoco pueden ver tu ubicación y no comparten tus contactos con Facebook.