INE presenta a partidos urna electrónica

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a los partidos la urna electrónica de la que partirá la discusión sobre el desarrollo futuro de esa modalidad para las elecciones federales.

El aparato está patentado desde 2012 por el IFE y ya se ha usado en ejercicios locales desde 2009, en escuelas y organizaciones gremiales, y de forma vinculante en Coahuila, Jalisco y Ciudad de México pero será la base para discutir su operación en elecciones constitucionales federales.

El consejero presidente de la Comisión de Organización, Jaime Rivera, explicó que este es apenas el arranque del análisis.

Para dar este salto tecnológico que beneficiaría al sistema electoral se "necesitan estudios técnicos, operativos, financieros" y sobre todo una opción convincente y sólida técnicamente.

En esa medida "es muy probable que el Legislativo haga suya la propuesta" para incluir la nueva modalidad de voto electrónico presencial, mediante urna.

Pero reconoció que se requiere precaución pues la posibilidad de transmitir los datos "también eventualmente expondría a riesgos de hackeo o de interferencia o interrupción" aunque dijo que el INE tiene capacidad técnica para evitar eso, como ocurre con el PREP.

"Pensamos que por desarrollo tecnológico y un ambiente político más favorable podría ser asumido por el poder legislativo para una reforma" que la incluya, afirmó Rivera.

De la evaluación inicial sobre el aparato y el informe presentado hoy sobre el punto, el consejero Ciro Murayama expuso datos que no son optimistas pero es necesario conocer para superar.

En la prueba piloto de 2015 sólo se instaló el 75% de las urnas contempladas para el pilotaje, pero el 50 % de las boletas no se entregó al INE y el 23% de las entregadas no eran legibles, lo que seria grave si ocurriera en una elección vinculante, expuso.

También está el caso de la votación por internet en Chiapas, en 2015, que fue "un desastre"—pues se inflaron más de 6 mil votos falsos supuestamente desde el extranjero—por lo que para comenzar el análisis deben valorarse experiencias positivas y las que no.

"No porque a unos les fue bien a nosotros también, los procesos electorales bien hechos son construcciones no apariciones" tenemos que avanzar y rectificar donde haya que hacerlo, expuso.

Recordó que hoy por ley sólo se permite usar la modalidad de voto electrónico para los connacionales residentes en el extranjero.

Por eso "aquí el tema como desarrollamos una urna electrónica para que se use en México, en Brasil, donde 600 millones de votos se procesaron en cinco horas. Eso es lo que estamos discutiendo hoy, qué necesitamos para que eso sea una realidad, el principal obstáculo es político, jurídico pero técnicamente tenemos la convicción de que es posible gracias a experiencias que se han tenido en algunas entidades, más la del INE, más lo que nos arroja la visión internacional".

La prueba

El aparato fue probado en la sesión de la Comisión. En la pantalla de ese dispositivo, similar a una fotocopiadora, aparece una "plantilla plástica" donde están asentados los datos de los candidatos y los partidos que los postulan --razón por la que el INE llama al aparato "boleta electrónica"--; el ciudadano escoge su opción y en una ventana o "visión de votación" aparece durante 4 segundos el comprobante del voto marcado.

Luego, el aparato imprime en papel térmico el comprobante del voto y lo deja caer en la urna transparente de acrílico con el lado impreso hacia abajo.

Esta modalidad sólo permite recibir votos y que éstos se cuenten, pero no trasmite datos. Además el aparato funciona con electricidad.