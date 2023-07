Ingreso de Ucrania a la OTAN, sin fecha

Vilna, Lituania.- Dirigentes de la OTAN dijeron el martes que permitirían que Ucrania se integre a la alianza “cuando los aliados concuerden y se cumplan condiciones”, un anuncio que se produjo apenas horas después de que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski calificó de “absurdo” el hecho de que la organización no haya fijado un plazo para su país.

En su lugar, los dirigentes de la alianza decidieron retirar obstáculos en el camino de Ucrania para que pueda unirse rápidamente una vez que concluya la guerra con Rusia.

“Ratificamos que Ucrania será miembro de la OTAN y acordamos eliminar el requisito de un plan de acción para la membresía”, dijo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg a la prensa, aludiendo a un paso crucial para ingresar a la alianza que involucra asesoría y asistencia para los países que pretenden integrarse.

“Esto cambiará el camino a la adhesión de Ucrania de dos a un solo paso”, añadió Stoltenberg.

A pesar de que muchos integrantes de la OTAN han enviado armas y municiones a las fuerzas de Zelenski, no existe consenso entre los 31 aliados para admitir a Ucrania en la organización.

“Es algo sin precedentes y absurdo que no se fijen plazos para la invitación ni para la membresía de Ucrania”, tuiteó Zelenski. “Al mismo tiempo, la redacción ambigua sobre las ‘condiciones’ siquiera para invitar a Ucrania. Parece que no existe la disposición de invitar a Ucrania a la OTAN o hacerla miembro de la alianza”.

El mandatario ucraniano, expresó una profunda frustración durante un emotivo discurso desde el centro de Vilna.

“Hoy empecé mi viaje creyendo en soluciones, creyendo en socios fuertes, creyendo en la OTAN... en una OTAN que no titubea, que no pierde el tiempo y que no ve sobre su hombro a cualquier agresor”, declaró Zelenski.

“Me gustaría que esta fe se convirtiera en confianza, en las decisiones que merecemos, cada soldado, cada ciudadano, cada madre, cada niño”, puntualizó. “¿Es mucho pedir?” .