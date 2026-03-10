logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Inicia en Miami juicio por magnicidio de Moïse

Por EFE

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia en Miami juicio por magnicidio de Moïse

Miami, Flo.- El juicio contra cuatro hombres acusados en EU de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami con la selección del jurado, en un caso donde otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua.

Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de conspirar en el secuestro y asesinato de Moïse, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.

Otro acusado en este caso, Christian Sanon, iba a ser juzgado en este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.

Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo
Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo

Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo

SLP

El Universal

Especialistas advierten que la guerra entre EU, Israel e Irán puede afectar el déficit fiscal y los subsidios a Pemex en México.

Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados
Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados

Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados

SLP

AP

Ataques de Israel contra infraestructura iraní y respuesta de Irán aumentan la incertidumbre en la región y los mercados globales.

Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería
Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería

Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería

SLP

AP

La ley busca replicar la reforma petrolera para atraer inversión extranjera al sector minero.

Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos
Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos

Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos

SLP

El Universal

Organismo que agrupa a Uber, Didi y Rappi advierte sobre impacto en movilidad aeroportuaria durante Copa Mundial.