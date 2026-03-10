Inicia en Miami juicio por magnicidio de Moïse

Miami, Flo.- El juicio contra cuatro hombres acusados en EU de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami con la selección del jurado, en un caso donde otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua.

Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de conspirar en el secuestro y asesinato de Moïse, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.

Otro acusado en este caso, Christian Sanon, iba a ser juzgado en este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.

Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024.