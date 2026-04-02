Inspección de ICE revela graves deficiencias en Camp East Montana

Una inspección reciente en el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos reveló decenas de infracciones a las normas nacionales que potencialmente expusieron a los detenidos a uso excesivo de la fuerza, enfermedades y otras condiciones inseguras.

ICE inspección Camp East Montana

La Oficina de Supervisión de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó una inspección exigida por el Congreso durante tres días en febrero en Camp East Montana, en El Paso, Texas, según un informe publicado en internet por el ICE esta semana.

El informe documenta 49 deficiencias, que define como violaciones de las normas o políticas de detención, en áreas que incluyen el uso de la fuerza y de sujeciones, la seguridad, la atención médica y más. Fue la primera inspección publicada por esa oficina desde que Camp East Montana fue construido apresuradamente y abrió el verano pasado.

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Abogado califica hallazgos de la inspección como "devastadores"

La cantidad de deficiencias en el campamento es muy inusual. La mayor cifra encontrada en cualquier otra inspección de la oficina de supervisión en lo que va de año fue 13.

"Este informe es devastador. Camp East Montana reprueba", afirmó el abogado Randall Kallinen, quien representa a la familia de un detenido de 36 años que murió allí en enero —una de al menos tres muertes desde su apertura. "Es muy peligroso. No sólo los detenidos corren el riesgo de sufrir uso excesivo de la fuerza, también corren el riesgo de recibir atención médica y de salud mental inadecuada o negligente, así como de estar en peligro por otros detenidos".

El informe se da a conocer en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de ICE, está pausando la compra de almacenes destinados a albergar a 7.000 o más inmigrantes en un solo lugar. Datos del ICE hasta el 5 de febrero muestran que Camp East Montana ha sido el mayor sitio de detención, con casi 3.000 detenidos por día, la mayoría de ellos hombres que no han sido condenados por delitos.

Cambio de contratista y críticas legislativas

La inspección se realizó antes que el ICE decidiera el mes pasado a reemplazar al contratista principal, Acquisition Logistics LLC, en medio de un intenso escrutinio sobre las condiciones en Camp East Montana. A la empresa se le había adjudicado un contrato de hasta 1.300 millones de dólares para construir y operar el campamento, pese a que no tenía experiencia en el sector. La empresa y su presidente Ken Wagner no respondieron a mensajes en los que se solicitaban comentarios.

Un contratista con más experiencia, Amentum Services, asumió las operaciones en Camp East Montana el 12 de marzo. Una base de datos federal indica que su contrato sin licitación, de casi 453 millones de dólares, para proporcionar servicios de detención, transporte y atención médica, se extiende hasta el 30 de septiembre.

Los detenidos suelen vivir en Camp East Montana durante varios días o semanas a la espera de deportación o antes de ser trasladados a otro lugar.

La legisladora federal Veronica Escobar, demócrata de El Paso, quien ha recorrido las instalaciones y se ha reunido con detenidos allí varias veces, señaló que los hallazgos de la inspección eran "una gota en el océano de lo que está tan profundamente mal en esa instalación". Añadió que los detenidos se han quejado de manera constante de negligencia médica y otros problemas.

Indicó que las condiciones no han mejorado y se pregunta si eso es intencional para presionar a los detenidos a aceptar la autodeportación.

"El ICE está completamente desinteresado en crear realmente algún cambio o en exigirle cuentas al contratista", sostuvo Escobar.

Un portavoz del ICE dijo que el nuevo contrato dará como resultado una mejor atención médica, más personal en el lugar y una supervisión más estricta por parte del ICE.

Informe documenta problemas de seguridad

El informe de inspección documentó una serie de fallas de seguridad detectadas durante el periodo de Acquisition Logistics. El personal del campamento no documentó si estaba realizando las revisiones obligatorias para prevenir autolesiones y suicidios, que, según muestran llamadas al 911, han sido un problema importante en la instalación.

Acquisition Logistics se negó a proporcionar información sobre los niveles de personal al ICE, lo que, según el informe, hizo imposible determinar si eran suficientes para mantener la seguridad. En un caso, un detenido escapó cuando no había personal asignado para vigilar las cercas perimetrales.

Los inspectores encontraron que las herramientas y el equipo estaban "sin asegurar y sin control en toda la instalación" y que el personal no mantenía un inventario preciso de su munición.

De acuerdo con el informe, en algunos casos los guardias de seguridad que usaron la fuerza y las sujeciones, como esposas, o que fueron testigos de su uso, no presentaron los informes escritos requeridos.

Los supervisores tampoco documentaron sus observaciones; en algunos casos el personal no registró o no conservó grabaciones de video, y la instalación no revisó los incidentes posteriormente para examinar si agentes químicos u otro tipo de fuerza se utilizaron de manera adecuada.

El personal médico no aisló a un detenido que presentaba síntomas compatibles con tuberculosis, que se propaga por el aire, y no notificó al ICE sobre el caso.

El campamento también actuó con lentitud al responder a una docena de quejas presentadas por detenidos sobre la atención médica, tardando entre seis y 14 días hábiles en responder, indicó el informe.

Pese a los problemas, el informe otorgó al campamento una calificación de "aceptable/adecuada" y recomendó que el ICE trabaje con el nuevo contratista "para resolver las deficiencias que siguen pendientes".

Rebatió una de las quejas más comunes de los detenidos: que las porciones de comida eran demasiado escasas. Señaló que el programa de servicios de alimentos, administrado por el subcontratista Disaster Management Group, presentó una certificación de un dietista de que la "provisión calórica diaria promedio del menú" cumplía con las recomendaciones federales.