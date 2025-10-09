Intenso tiroteo en Palacio Nacional de Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un intenso tiroteo estalló el jueves en el centro de Puerto Príncipe después de que los líderes de Haití tomaran la inusual y desafiante decisión de reunirse en el Palacio Nacional para simbolizar la recuperación de un área controlada durante mucho tiempo por poderosas pandillas.

Hasta el momento no se han reportado heridos o muertos, pero al menos un vehículo blindado que circulaba por la zona recibió disparos, según informes de medios locales.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y miembros del consejo presidencial de transición de Haití, junto con otros altos funcionarios del gobierno, se encontraban en el Palacio Nacional cuando comenzó el intenso tiroteo.

Hasta el momento, se ignora si los funcionarios fueron evacuados, pero el sitio de noticias local Tripotay Lakay filmó una caravana de autos oficiales abandonando rápidamente el Palacio Nacional por su salida trasera mientras la gente en la zona corría para ponerse a salvo.

Los funcionarios del gobierno fueron convocados en el palacio para una reunión clave en la que se esperaba que aprobaran presupuestos y medidas importantes.

Antes de iniciar, se reunieron afuera, en los terrenos del palacio, mientras una banda de la policía tocaba y se izaba la bandera de Haití, mientras que agentes fuertemente armados vigilaban desde el segundo piso detrás de sacos de arena para protección.

"Esta reunión del gobierno marca un paso simbólico y decisivo en la recuperación gradual del control estatal sobre el centro de Puerto Príncipe, el corazón histórico del poder republicano", se lee en un comunicado del gobierno emitido el jueves antes de que estallara el tiroteo.

Los líderes de Haití se han mantenido alejados del Palacio Nacional durante mucho tiempo, ya que está ubicado en un área que hasta hace poco se consideraba insegura y controlada por una coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm.

Pero en las últimas semanas, los trabajadores del gobierno comenzaron a limpiar y asegurar el área con la esperanza de recuperarla de las manos de las pandillas.

"Estamos recuperando el control de nuestra capital y devolviendo a nuestro pueblo la seguridad y dignidad que merece", dijo Fils-Aimé poco antes de que comenzara el ataque.

Se calcula que las pandillas controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, y se han mantenido atrincheradas en el área del centro y en comunidades cercanas.

Leslie Voltaire, ex vicepresidente del consejo presidencial de transición que presidió la reunión debido a que el líder del consejo estaba en un viaje oficial al extranjero, no mencionó la violencia en una publicación en X en la que elogió la reunión.

"Hablamos de asuntos de importancia nacional, como la seguridad, el presupuesto 2025-2026 y la gobernanza nacional. El Estado reafirma toda su autoridad sobre el Champ de Mars", escribió, refiriéndose al área donde se encuentra el Palacio Nacional.

El ataque se produce pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la creación de una llamada fuerza de supresión de pandillas para ayudar a repeler a esos grupos en el problemático país caribeño.

La Embajada de Estados Unidos en Haití dijo el jueves que Estados Unidos y sus socios caribeños trabajan para ayudar a implementar la nueva fuerza.

"¡Juntos derrotaremos a las pandillas que aterrorizan la región!" escribió en X.

Se espera que la fuerza reemplace a una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía keniana que está desmantelándose tras verse gravemente afectada por la falta de recursos y personal.