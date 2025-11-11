logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Investigan a Ollanta Humala por crímenes de lesa humanidad en Perú

La Fiscalía de Perú investiga al expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 05:02 p.m.
A
Investigan a Ollanta Humala por crímenes de lesa humanidad en Perú

LIMA (AP) — La Fiscalía de Perú informó el martes que abrió una investigación formal contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1990 cuando era oficial del Ejército y comandaba una base militar en la selva peruana.

Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros de esa fuerza son investigados por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Huánuco.

La fiscal del caso, Marita Barreto, declaró que la investigación es compleja por lo que tiene un plazo de ocho meses para sus diligencias.

Humala está preso cumpliendo una condena de 15 años de cárcel, dictada en abril, por lavar fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. Su esposa Nadine Heredia, condenada por el mismo caso, permanece asilada en Brasil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la investigación de la Fiscalía, Humala habría conformado grupos de patrullaje a los que se les atribuyen los crímenes.

El caso incluye la tortura y asesinato de Edgardo Isla, cometido presuntamente por los subordinados de Humala, y la muerte de Nemer Acuña en junio de 1992. Los restos óseos de ambos fueron recuperados e identificados por la justicia.

También se investiga la desaparición forzada de otras cuatro personas entre junio y septiembre de 1992.

Entre 1980 y 2000, en su lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, escuadrones clandestinos de las Fuerzas Armadas peruanas cometieron masacres y violaciones de derechos humanos de víctimas civiles.

Durante el conflicto murieron unas 70.000 personas, mayormente peruanos pobres de lenguas quechua o amazónicas, según una Comisión de la Verdad que atribuyó el 54% de los muertos y desaparecidos a Sendero Luminoso y el 47% a agentes del Estado.

La fiscal Barreto dispuso recibir declaraciones de los procesados y familiares de las víctimas y solicitar información al Ministerio de Defensa.

En un comunicado el Ministerio Público ratificó "su compromiso con el esclarecimiento de hechos vinculados a delitos que atentan contra la vida y vulneran estándares internacionales".

El caso había sido cerrado por la Corte Suprema en 2009 por falta de pruebas, pero fue reabierto tras la aparición de nuevos indicios.

Humala es el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas dos décadas. Se une a Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en 2024 a 20 años por delitos relacionados con Odebrecht, y a Alberto Fujimori (1990-2000), quien recibió múltiples condenas por corrupción y violaciones de derechos humanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigan a Ollanta Humala por crímenes de lesa humanidad en Perú
Investigan a Ollanta Humala por crímenes de lesa humanidad en Perú

Investigan a Ollanta Humala por crímenes de lesa humanidad en Perú

SLP

El Universal

La Fiscalía de Perú investiga al expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad

Colapso Estructural en China: Puente Hongqi Cede ante Alud
Colapso Estructural en China: Puente Hongqi Cede ante Alud

Colapso Estructural en China: Puente Hongqi Cede ante Alud

SLP

El Universal

Videos virales muestran el colapso parcial del puente Hongqi en China, parte de una autopista clave en la región.

Brutal asesinato de pareja rusa con millones en criptomonedas
Brutal asesinato de pareja rusa con millones en criptomonedas

Brutal asesinato de pareja rusa con millones en criptomonedas

SLP

El Universal

El crimen estaría relacionado con una extorsión surgida tras un encuentro con falsos inversores, según las primeras hipótesis.

Crece la tensión entre EU y Venezuela
Crece la tensión entre EU y Venezuela

Crece la tensión entre EU y Venezuela

SLP

El Universal

Maduro prepara al país para resistir mediante guerra de guerrillas ante debilidad militar