Investigan caída de helicóptero policial en California

Las autoridades investigaban el domingo la causa de la caída de un helicóptero policial en el sur de California en que seis personas resultaron heridas.

El helicóptero del departamento de policía de los Ángeles se estrelló poco antes de las 5 p.m. del sábado cuando iba a ayudar a un vehículo que se volcó en el Bosque Nacional Ángeles, indicaron los bomberos.

Las seis personas a bordo fueron llevadas por helicóptero a un hospital, con diversos tipos de heridas incluyendo fracturas, informó el sábado en la noche el oficial Alex Villanueva.

"Todos están en condición estable. Algunos están más golpeados que otros, pero todos están agradecidos de estar con vida", dijo Villanueva a reporteros frente al Centro Médico Pomona Valley.

Fotos del hecho muestran al helicóptero

Super Puma acostado de lado en una ladera de Azusa Canyon, cerca de la represa San Gabriel.

"El hecho de que no siguió cayendo hacia abajo y de que no estalló en llamas no es nada menos que un milagro", expresó Villanueva.

Cinco de los ocupantes del helicóptero eran del departamento de policía y el otro era un médico de la Universidad de California en Los Ángeles que los estaba acompañando, reportó el diario Los Angeles Times.

La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte está investigando el hecho, dijo el portavoz Eric Weiss.

Dos paramédicos a bordo del helicóptero sacaron al piloto y al copiloto después de la caída, reportó el Times. Los bomberos que estaban ahí por el caso del vehículo volcado ayudaron en primeros auxilios también, señaló Villanueva.