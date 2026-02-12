Investigan venta de edificios a Bélgica por parte de la Comisión Europea

BRUSELAS (AP) — Los fiscales han abierto una investigación sobre la venta por parte de la Comisión Europea de 23 de sus edificios a Bélgica, donde cuenta con decenas de inmuebles, informó el jueves el brazo ejecutivo de la Unión Europea.

El fondo soberano belga SFPIM compró los edificios por unos 900 millones de euros (1.000 millones de dólares) en 2024 para ayudar a transformar el barrio europeo de la capital, Bruselas, "en una zona moderna, atractiva y más verde", según la Comisión Europea.

La comisión señaló en un comunicado que "la venta de los edificios siguió los procedimientos y protocolos establecidos, y confiamos en que el proceso se llevó a cabo de conformidad con las normas". No ofreció detalles sobre la investigación.

La institución subrayó que "está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas", y prometió cooperar plenamente con la Fiscalía Europea, o EPPO, que investiga delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La comisión, que propone leyes de la Unión Europea y supervisa la manera en que se aplican, prometió aportar "toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre este asunto", también en coordinación con las autoridades belgas.

La EPPO también declinó ofrecer detalles sobre la pesquisa para "no poner en peligro los procedimientos en curso y su resultado". La portavoz Lidija Globokar se limitó a indicar que los fiscales estaban "realizando actividades de recopilación de pruebas en el marco de una investigación en curso".

El Financial Times, que citó a "dos personas familiarizadas con la operación", informó que la policía belga llevó a cabo registros en distintas dependencias de la comisión el jueves, incluido el departamento de presupuesto del brazo ejecutivo de la Unión Europea.

La comisión, que emplea a más de 30.000 personas, todavía posee alrededor de 60 edificios en Bruselas.