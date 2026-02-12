Irak interroga a más de 5.000 sospechosos del grupo Estado Islámico

BAGDAD (AP) — En un centro de detención fuertemente custodiado en Bagdad, hombres provenientes de decenas de países y de distintas nacionalidades fueron trasladados uno tras otro a salas de interrogatorio y cuestionados por agentes iraquíes.

Los prisioneros son presuntos miembros del grupo extremista Estado Islámico (EI), trasladados recientemente de Siria a Irak a petición de Bagdad, una medida que fue bien recibida por la coalición encabezada por Estados Unidos, que durante años combatió contra el EI.

Durante varias semanas, el ejército de Estados Unidos escoltó hasta Bagdad a más de 5.000 detenidos del EI de 60 nacionalidades diferentes desde prisiones del noreste de Siria administradas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos y lideradas por kurdos.

Los traslados han ayudado a calmar los temores de que los combates en Siria pudieran permitir que los prisioneros del EI huyeran de los campamentos de detención y se unieran a células durmientes de combatientes que, incluso hoy, son capaces de perpetrar ataques tanto en Irak como en Siria.

El jueves, The Associated Press recibió un acceso poco habitual al extenso centro de detención en el oeste de Bagdad —denominado actualmente Prisión Central de Al-Karkh, pero más conocido como Camp Cooper tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 que derrocó a Saddam Hussein—, donde los hombres están siendo interrogados.

Sentar las bases para los juicios

Irak busca llevar a juicio a algunos de los miles de miembros del EI que estuvieron detenidos en Siria durante años sin cargos ni acceso al sistema judicial.

El juez iraquí Ali Hussein Jafat, quien encabeza el comité que interroga a los detenidos del EI traídos desde Siria, afirma que esto no es fácil debido a la enorme cantidad de prisioneros.

Es "complicado y nada fácil", manifestó, añadiendo que los detenidos provienen de 14 países árabes y de otras 46 naciones.

Muchos de los detenidos padecen enfermedades respiratorias, por lo que se instaló un centro médico para tratarlos, explicó.

Para hacer espacio a los recién llegados desde Siria, miles de prisioneros que llevaban mucho tiempo en Al-Karkh fueron trasladados a otras prisiones de Irak.

Los interrogatorios suelen realizarse de forma escalonada: los hombres fueron trasladados en grupos, esposados, con uniformes amarillos o marrones y con mascarillas médicas, y conducidos a un largo pasillo con habitaciones a ambos lados.

Luego son llevados uno por uno a salas de interrogatorio, donde se sientan en una silla mientras un agente anota su información. Desde detrás de una pequeña ventana, la AP pudo observar el interrogatorio, pero sin distinguir las preguntas ni las respuestas de los detenidos. No estaba claro si los prisioneros estaban bajo coacción.

Algunos de los presos son trasladados al centro médico para un chequeo.

Cómo se produjo el traslado

Las fuerzas del nuevo gobierno de Siria, que en diciembre de 2024 derrocó al hombre fuerte Bashar Assad, lanzaron una ofensiva en enero y capturaron amplias franjas de territorio a las FDS lideradas por kurdos.

Posteriormente se alcanzó un alto el fuego que puso fin a los combates, y las FDS se retiraron como parte del acuerdo.

En ese momento, Estados Unidos anunció que muchos de los casi 9.000 detenidos recluidos en más de una docena de centros de detención sirios serían trasladados a Irak.

Hasta ahora, 5.383 sospechosos de pertenecer al EI han sido llevados a Irak. Se espera que el último grupo llegue el domingo, indicó Jafat.

Un pasado oscuro

Cuando el EI declaró un califato —un territorio autoproclamado bajo una forma tradicional de gobierno islámico— en amplias zonas de Siria e Irak que el grupo armado tomó en 2014, atrajo a extremistas de todo el mundo.

Desde el califato, los rebeldes planearon ataques en todo el mundo que dejaron cientos de muertos, desde Europa hasta países árabes y Asia.

El grupo también cometió brutalidades en Siria e Irak, como la esclavización de miles de mujeres y niñas yazidíes que fueron capturadas cuando los combatientes arrasaron el norte de Irak. Se impusieron reglas estrictas: el EI decapitaba a sus oponentes, a los ladrones les amputaban las manos y las mujeres acusadas de adulterio eran lapidadas hasta la muerte.

Con el paso de los años, una campaña internacional encabezada por Estados Unidos derrotó al EI en Irak en 2017 y en Siria en 2019.

"Algunos de ellos son extremadamente peligrosos", expresó Jafat sobre los detenidos.

Agregó que, hasta ahora, ha visto detenidos de Australia, Canadá, Turquía, Alemania, Reino Unido y la antigua Unión Soviética. Incluso hay un hombre árabe-israelí entre ellos, señaló.

Muchos de los países no quieren de regreso a los rebeldes, y Jafat dijo que es demasiado pronto para afirmar si los detenidos podrían ser extraditados o repatriados a sus países de origen.

Quienes cometieron delitos en Irak serán juzgados en ese país y los procedimientos estarán abiertos al público, añadió.

